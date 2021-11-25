Terörle mücadelede sınırlarımız içinde Eren operasyonları ile sürüyor.



İçişleri Bakanlığı, Mardin kırsalında Eren Kış-8 Ömeryan - Şehit Güvenlik Korucusu Abdullatif Emen operasyonunun başlatıldığını duyurdu.



Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığı idaresinde, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 670 personel görev alıyor.



Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren operasyonlarının, halkın desteğiyle "inançlı" ve "kararlı" bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.