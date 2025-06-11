Fahrettin Altun: Türkiye, 5. nesil savaş uçağı ihraç eden ülkeler arasında

İletişim Başkanı Altun, KAAN'ın Endonezya'ya ihracatı için yapılan anlaşma hakkında sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

Altun, açıklamasında "Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliği sayesinde Türkiye, 5. nesil savaş uçağı ihraç eden sayılı ülkeler arasına girmiştir, hamdolsun" ifadelerini kullandı.

KAAN'ın dost ve kardeş Endonezya ile imzalanan anlaşma kapsamında ilk ihracat başarısını elde ettiğini söyleyen Altun, "Savunma sanayinde bağımsızlık ve yüksek teknoloji hedeflerimiz doğrultusunda atılan bu büyük adım, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en somut göstergelerinden biridir. Bu tarihi başarıda emeği geçen tüm kardeşlerimize gönül dolusu şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.