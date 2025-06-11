Haluk Görgün: Milli teknoloji hamlemiz sınırları aşıyor

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milli muharip uçak KAAN'ın Endonezya'ya ihracına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin bir asrı aşan havacılık yolculuğunda şimdi kendi 5. nesil savaş uçağını dost ülkelerle paylaşmanın gururunu yaşadıklarını belirten Görgün, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, milli teknoloji hamlemiz sınırları aşıyor; Türk mühendisliğinin imzası, artık küresel güvenlik mimarisine yön veriyor. KAAN’ın Endonezya’ya ihracatına yönelik ilk resmi adım, Endonezya Cumhurbaşkanı Sayın Prabowo’nun huzurunda atıldı." ifadelerini kullandı.

Görgün, şöyle devam etti;

TUSAŞ ana yükleniciliğinde ve Endonezya’nın seçkin savunma sanayii firmalarıyla yürütülecek bu proje; ortak üretim, teknoloji paylaşımı ve stratejik iş birliğinin en somut örneklerinden biri olacak. Bir zamanlar göğe bakıp “bir gün bizim de uçağımız olacak” diyen ecdadın duası, mühendislerimizin aklıyla, milletimizin kararlılığıyla birleşti.

KAAN, Vecihi Hürkuş’tan Nuri Demirağ’a uzanan yerli havacılık serüvenimizin en ileri adımlarından birisidir. Her zaman daha iyisi ve ötesi için tüm sektör olarak çalışmaya devam edeceğiz