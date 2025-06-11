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TRT Haber, AA 11.06.2025 12:14

Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti

"Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı" seçilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil, hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in hayatını kaybettiğini duyurdu:

"Alanında yürüttüğü eşsiz çalışmalarla “Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı” seçilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil Hocamızın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Bilime adadığı ve bir asra yaklaştığı ömründe hepimiz için örnek teşkil eden nice işe imza atmıştı.

Onun hatırasını yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Mekânı cennet, makamı ali olsun. "

6 Temmuz 1925'te babasının kaymakamlık görevi yaptığı Diyarbakır'ın Lice kasabasında doğan Prof. Dr. Gazi Yaşargil, 1943'te Almanya'da Friedrich Schiller Üniversitesi'nde tıp tahsiline başladı.

Amerikan Beyin Cerrahları Birliğince "Yüzyılın en iyi beyin cerrahı" seçilen, sayısız ödül ve onura layık görülen Yaşargil, 100 yaşında hayata veda etti.

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