Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 operasyonu başlatıldı
Şırnak ve Siirt'te 755 personelin katılımıyla 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün' Operasyonu başlatıldı.
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak ve Siirt illerinde “Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 (Gabar Dağı) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün” Operasyonu başlatıldı.
Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu Timlerinden oluşan 755 personel, 57 operasyonel tim görev alıyor.
Operasyonun ilk gününde; nokta istihbaratına dayalı olarak Gabar Dağı bölgesinde icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde tespit edilen 8 adet mağara ve 2 adet sığınak içerisinde 1 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 1 adet havan mühimmatı, 3 adet top mühimmatı, 30 adet piyade tüfeği mühimmatı, 2 teröriste ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları, 1 adet dürbün, 1 adet sırt çantası, 1 adet uyku tulumu, 22 parça muhtelif giyim malzemesi ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler imha edilerek mağara ve sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.