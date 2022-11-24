AK Parti Siyaset Akademisi 20'nci dönem başvuruları başladı. Bu yıl akademiye sadece kadın katılımcılar kabul edilecek. Slogan, “Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda” olacak.

Siyaset Akademisinin 20'nci dönem programı, siyasette daha çok kadının yer almasını sağlamak hedefiyle hazırlandı.

Amaç, kadınların siyasal okur yazarlığını artırmak, siyaset alanına ilgi çekmek ve farkındalık oluşturmak.

İlk ders kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin yıl dönümünde başlıyor

Akademi, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının tanıdığı 5 Aralık günü başlayacak. İlk dersi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vermesi planlanıyor. 8 farklı dersten oluşan akademi programı 3 hafta sürecek.

Aile içi iletişim, aile ve çocuk politikaları gibi başlıklar işlenecek. Akademide kişisel gelişim içerikli dersler de yer alacak. Ayrıca katılımcılara AK Parti’nin icraatları anlatılacak. Dersler 30 büyükşehirde verilecek.

Son başvuru tarihi 3 Aralık

Başvuru yapmak için 18 yaşını doldurmak ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekiyor. Akademiye başvuru için AK Parti üyesi olma şartı aranmıyor.

Akademiye katılmak isteyenler, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı'nın sosyal medya hesapları üzerinden başvuru bağlantısına ulaşabiliyor.

Son başvuru tarihi ise 3 Aralık.