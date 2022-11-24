Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depremde 93 kişi yaralandı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, depremin ardından bölgede en büyüğü 4,3 olmak üzere toplam 218 artçı sarsıntı meydana geldi.

Depremin ardından Gölyaka ilçesine bağlı Sarıdere köyünde yüzey çatlağı oluştu.

321 binada hasar tespiti yapıldı

Bölgedeki 321 binada hasar tespitleri yapılırken, Gölyaka'daki 5 bina ve 8 bağımsız bölümde ağır hasar tespit edildi. Cumayeri, Gümüşova ve merkezde ise 3 binanın ağır hasarlı olduğu belirlendi. Öğrenci yurtlarında ise herhangi bir hasar söz konusu değil.

Eğitime iki günlük ara

Düzce Valisi Cevdet Atay, deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime iki gün daha ara verildiğini açıkladı.

AFAD 200 çadır kurdu

AFAD, kentte yaşanan deprem nedeniyle bu geceyi evinde geçirmek istemeyen ve evleri hasar gören depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, ilk etapta Anıt Park Meydanı ile Millet Bahçesi'ne 5 kişilik 200 çadır kurdu. Çadırların kurulmasına Düzce Belediyesi, AFAD gönüllüleri, Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE) ve bazı sivil toplum kuruluşları da yardımcı oluyor.

Düzce'de incelemelerini sürdüren İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, çalışmaları koordine ediyor.

Provokatif paylaşımlar hakkında yasal işlem başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "yeni bir deprem beklendiği" yönündeki dezenformasyon içerikli provokatif paylaşımlara itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

Emniyet'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, bu ve benzeri paylaşım yapan hesap yöneticileri hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.