CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı başvuruda, siyasi cinayet iddialarıyla ilgili önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadesine başvurulması talebinde bulunmuştu.

"Konuşmalarda iddialara dayanak teşkil edecek ifade yoktur"

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları başsavcılığa yeni bir dilekçe vererek Kılıçdaroğlu'nun bilgisine ivedilikle başvurulmasını talep etti.

Avukatlar başvuru dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayet iddialarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı 3 konuşmaya dayandırdığını hatırlattı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bahsi geçen konuşmalarının hiçbirinde şiddeti çağrıştıracak, siyasi cinayet iddialarına dayanak teşkil edebilecek hiçbir ifade yoktur."

"Kılıçdaroğlu'nun bilgisine başvurulsun"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da bir kamu görevlisi olduğuna dikkat çekilen dilekçede, "Kılıçdaroğlu'nun hiçbir şart ileri sürmeksizin bildiklerini, varsa elindeki belge ve delilleri yetkili makamlarla paylaşması yasal bir zorunluluktur" ifadeleri kullanıldı.

Kılıçdaroğlu'nun bilgisine başvurulması için gerekli işlemlerin ivedilikle yerine getirilmesi talep edildi.

Soruşturma başlatılmıştı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı siyasi parti yöneticilerinin "siyasi cinayetler işlenebileceği yönünde duyumlar alındığına" dair açıklamalarının basına yansıması üzerine 13 Ekim'de resen soruşturma başlatmıştı.