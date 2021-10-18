Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir kamuoyunda tartışılan 'siyasi cinayet' iddiaları ile ilgili olarak 15 Ekim'de avukatı Doç.Dr. Hüseyin Aydın aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı müracaatta bulundu.

Avukat Hüseyin Aydın tarafından 15 Ekim'de verilen dilekçede, bir süredir siyasi cinayetlerin işleneceğine dair bir kısım iddiaların kamuoyuyla paylaşıldığı, bu çerçevede, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve adı geçen siyasi partilerin bir kısım temsilcilerinin, bu doğrultuda somut herhangi bir bilgi içermeyen beyanlarda bulundukları belirtildi.

Dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'de geçmiş yıllarda bir kısım siyasi cinayetlerin işlendiği, bu cinayetlerle birlik ve beraberliğimizin hedef alınarak toplumsal mühendislik çabalarına girişildiği bilinen bir gerçektir. Ayrıca bazen de bu tarz iddiaların halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla sorumsuzca dile getirildiği de gözlenmiştir.

Bu nedenle meselenin vuzuha kavuşması adına söz konusu iddialarla ilgili gerekeli incelemenin yapılmasını, iddia sahiplerinin bilgisine başvurularak, varsa iddiayı destekleyici bilgi, belge ve delillerin celbedilmesini, herhangi bir delile ulaşılması halinde faillerle ilgili gerekli yasal işlemlerin yapılmasını, talep etme gereği hasıl olmuştur."

Soruşturma başlatılmıştı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı siyasi parti yöneticilerinin "siyasi cinayetler işlenebileceği yönünde duyumlar alındığına" dair açıklamalarının basına yansıması üzerine 13 Ekim 2021'de resen soruşturma başlatmıştı.

Cumhurbaşkanı Erodoğan: Bu tür iftira atanlara meydanı boş bırakmayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz cuma günü Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayetler" iddialarının sorulması üzerine şöyle demişti:

"Her şeyden önce bu zat eğer bu konularda samimiyse, dürüstse -gerçi bunun kitabında dürüstlük diye bir şey yok- bu işin merci, cinayetlerin neresidir, yargıdır. Yargıya müracaat edersin, delillerini yargıya sunarsın ve bu siyasi cinayetlerle ilgili böyle bir şey varsa yargı da ne yapar, bunların üzerine gider. Ama bu zat, bugüne kadar hep akşam yalan, sabah yalan, hayatı böyle geçmiş. Yanına da şimdi birilerini daha toplamış. Onlar da aynı şekilde yalan terörü estiriyorlar. Bu yalan terörüyle de acaba biz iktidarı nasıl zaafa düşürürüz, bunun gayreti içerisindeler. Tabii yalancının mumu yatsıya kadar yanar, tutmaz. Şu anda da tabii bizler de yargıya özellikle müracaat ederek sorgulanmasını istedik. Kimse çıksın ortaya dedik. Ona göre de bu kim olursa olsun böyle bir siyasi cinayetin işlenmesine, bunun ülkemizde yer etmesine asla bizler iktidar olarak fırsat vermeyiz. Bu tür iftira atanlara da meydanı boş bırakmayız."

Bakan Soylu: FETÖ taktiği

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Milli İstihbarat Teşkilatı'na böyle bir bilginin gelmediğini söyleyerek iddialara tepki göstermişti:

"Siyasi, seri cinayetlerin istihbaratını nereden öğrenebilirsiniz? Çok basit. Ya emniyet istihbarat başkanlığı, ilgili birimler size bilgi aktaracaklar veya jandarmadan istihbarattan ya da MİT'ten gelebilir. Ben İçişleri Bakanıyım, sordum, 'Arkadaşlar böyle bir siyasi cinayet, bahsedildiği gibi toplumu kaosa sürüklemek üzere siyasi cinayet istihbaratı var mı?', yok. Milli İstihbarat Teşkilatımıza soralım, sorduk, böyle bir bilgi yok. Bu FETÖ taktiğidir, açık. Onlarla çok kol kola girerseniz, onların hamiliğini kabul ederseniz geleceğiniz durum da budur."