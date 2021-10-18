İlk Afrika ziyaretini 2004'te başbakanlığı döneminde Mısır'a yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola, Nijerya ve Togo'yu kapsayan yeni bir Afrika turu gerçekleştiriyor.

Dün yaptığı basın açıklamasının ardından yola çıkan Erdoğan, ziyaretinin ilk durağı Angola'nın başkenti Luanda'ya akşam saatlerinde iniş yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 gün sürecek Afrika ziyareti öncesi basın toplantısı düzenliyor. https://t.co/fwEpE0rr38 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 17, 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Luanda Quatro de Fevereiro Uluslararası Havalimanı'nda Angola Dışişleri Bakanı Tete Antonio ve Türkiye Cumhuriyeti Luanda Büyükelçisi Alp Ay tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Luanda'ya geldi.

Erdoğan resmi temaslarına bugün başlıyor

Resmi temaslarına bugün başlayacak olan Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak.

İki Cumhurbaşkanı, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Angola Meclisi'ne hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dr. Antonio Agostinho Neto Anıtı'nı ziyaret edecek, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenecek Angola-Türkiye İş Forumu'na katılacak.

Afrika'nın yükselen ülkesi Angola

Dünyanın en genç ülkelerinden Angola, büyüme hızı ve sahip olduğu zengin kaynaklarla kıtanın en hızlı yükselen ülkelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Nüfusunun yüzde 46'sının 15 yaşın altında olduğu ülke, dünyanın en genç 4. ülkesi konumunda. Ülkenin başkenti ve en kalabalık kenti olan Luanda, aynı zamanda kıtanın en eski sömürge kentlerinden kabul ediliyor.

Ülke Afrika'nın 3. büyük ekonomisi ve petrol ve yer altı kaynaklarının zenginliğiyle dikkati çekiyor. Ancak halkının büyük çoğunluğu açlık sınırında yaşıyor.

1975'te kazanılan bağımsızlıktan sonra 2002 yılına kadar iç savaşa sahne olan ülkede alt ve üstyapı faaliyetlerinin yanı sıra tarım ve sanayi alanında büyük boşluk bulunuyor.

Sonraki durak Togo

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Angola'dan sonraki durağı Togo olacak. Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe ile ağustos ayında telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Türkiye-Togo ilişkilerini geliştirecek hususların ele alınacağı ziyarette, düşük olan ikili ticaretin de artırılması amaçlanıyor. Siyasi düzeyde yakaladığı istikrar sayesinde, son yıllarda düzenli ekonomik büyüme trendi yakalayan, ekonomisi daha çok ticaret ve tarım sektörüne dayanan Togo ile savunma sanayii alanındaki yapılacak iş birliği önem taşıyor. Atılacak adımlarla 2020 yılında 150 milyon dolar olan ikili ticaret hacminin daha da artırılması hedefleniyor.

Togo makamları, başkenti Lome'de bulunan FETÖ iltisaklı okulun, ülkedeki faaliyetlerini hukuka aykırı olarak sürdürdüğünün anlaşılması üzerine, okulun faaliyetlerine kalıcı olarak son vermiş, Türkiye Maarif Vakfı ile yeni okullar açılması için mutabakat imzalamıştı.

Nijerya ile FETÖ'yle mücadele de görüşülecek

Erdoğan'ın Afrika ziyaretinin son durağı ise Nijerya olacak. Daha önce 2016 yılında gittiği Nijerya'ya ikinci ziyaretini gerçekleştirecek Erdoğan, mevkidaşı Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile görüşmelerde bulunacak, Türkiye-Nijerya İş Forumu'na katılacak.

İkili ekonomik ve bölgesel gelişmelerin ele alınacağı görüşmelerde, iki ülke ilişkilerinin gerçek potansiyelinin harekete geçirilmesi konusunda adımlar atılacak. Görüşmelerde, hidrokarbon, madencilik ve enerji alanında 3 anlaşmanın da imzalanması hedefleniyor.

Ziyaret ile Sahraaltı Afrika'da Türkiye'nin en büyük ticaret partneri olmaya devam eden Nijerya ile Türkiye'nin 2020 yıl sonu itibarıyla 754 milyon dolar düzeyinde olan ticari hacminin kısa vadede 1 milyar doların üzerine yükseltilmesi amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nijerya ziyaretinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele de gündeme gelecek. Buhari ile yapılacak görüşmede, Nijerya'nın çeşitli eyaletlerinde faaliyetlerine devam FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfına devredilmesi talebi de önemli gündem maddelerinden biri olacak.

Erdoğan 30'dan fazla Afrika ülkesini ziyaret etmiş olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu Afrika seyahatiyle, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı döneminde 30 dan fazla Afrika ülkesini ziyaret etmiş olacak.

Afrika'nın siyasi başkenti olarak anılan Etiyopya'ya 2005'te giden Erdoğan, aynı yıl Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Fas'a birer ziyaret gerçekleştirdi. Bir sonraki yıl Sudan, Mısır ve Cezayir'e de ziyaret düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'ya 2007'de tekrar gitti.

Mısır, Libya, Somali, Tunus ve Güney Afrika Cumhuriyeti'ne 2009, 2010 ve 2011 yıllarında bir veya birden fazla ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, 2012'de Mısır, 2013'te yine Mısır ile Gabon, Nijer, Senegal, Fas, Cezayir ve Tunus'a yaptığı ziyaretlerle 2 yıl içerisinde 7 ülkeye gitmiş oldu.

Cumhurbaşkanlığı döneminde de ziyaretlerine devam eden Erdoğan, 2014'te Ekvator Ginesi ve Cezayir'e gitti. Doğu Afrika ziyareti kapsamında 2015'te Somali, Cibuti ve Etiyopya'da bulunan Erdoğan, 2016'da Afrika ülkelerinden Senegal, Fildişi Sahili, Somali, Kenya, Uganda, Gine, Nijerya ve Gana'ya giderek en yoğun ziyaretini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2017'de Tanzanya, Mozambik, Madagaskar, Sudan, Çad ve Tunus'tan oluşan gezisiyle 6 Afrika ülkesine gitti. Erdoğan, 2018 yılında Cezayir, Moritanya, Senegal, Mali, Güney Afrika ve Zambiya'ya, 2019 yılında Tunus'a, 2020'de ise Cezayir, Gambiya ve Senegal'e ziyarette bulundu.

Afrika'da büyükelçilik sayısı 43'e yükseldi

Siyasi, insani, ekonomi ve kültür ayaklarını içerecek şekilde, ikili, bölgesel, kıtasal ve küresel olmak üzere dört boyutta yürütülen Türkiye'nin Afrika politikası, çok boyutlu dış politikasının temel ilkelerinden birini oluşturuyor.

Türkiye, kıtanın barış ve istikrarı ile ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmayı, ayrıca ikili ilişkileri eşit ortaklık ve karşılıklı yarar temelinde geliştirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda atılan adımlarla Afrika'da 2002 yılında sadece 12 olan büyükelçilik sayısı 2021'de 43'e yükseldi.