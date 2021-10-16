Son yıllardaki atılımlarla Türkiye'nin Afrika ülkeleri ile ilişkileri önemli oranda arttı. Türkiye'nin Afrika ile ilişkilerinin hızlanmasında büyükelçilik sayısının artırılması, önemli bir itici güç olarak göze çarpıyor.

Türkiye'nin Mayıs 2009'da 7'si Sahraaltı Afrika’da (SAA) olmak üzere Afrika'da toplam 12 büyükelçiliği bulunurken, halihazırda bu sayının 43'e yükselmesi dikkat çekiyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin 2002'de 12 olan Afrika'daki büyükelçilik sayısının bugün 43'e ulaştığını belirterek Gine Bissau'da yakında açılacak büyükelçilikle bu sayının 44 olacağını söyledi.

Hedef ise 54 ülkelik kıtada 49 büyükelçi açmak.

Peki Türkiye'nin hangi Afrika ülkelerinde büyükelçilikleri var? Sizin için derledik...

[Grafik: TRT Haber]

Grafik: Hafize Yurt Ateş