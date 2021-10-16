AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Memurlar devlete değil, şahsi çıkarlara hizmet ediyor" açıklamasını sert sözler ile eleştirdi.

Devlet görevlilerine emir vermeye kalkmasının hukuksuzluk olduğunu belirten Çelik şunları söyledi:

"Açıkça memurları tehdit ediyor. Herhangi bir hukuki delile dayanmaksızın meşru hükümetin kanun dışı emirler verdiğini iddia etmek, bürokrasiyi seçilmiş hükümete karşı çıkmaya çağırmak vesayet siyasetidir. Bunun ülkemizdeki adı 'Yassıada' zihniyetidir. Kendisini devletin sahibi zanneden bu zihniyeti tanıyoruz."

"Tehditlerle kamu düzenine etki etmeye çalışmak ancak bir paralel devlet arayışıdır"

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sivil toplum örgütlerini 28 Şubat diliyle hedef göstermesi de asla kabul edilemez. Sivil toplum örgütlerine dönük bu linç siyasetine geçit vermeyiz. Sayın Kılıçdaroğlu, kamu düzenini tehdit etmeye son vererek hukuk devleti çizgisine dönmelidir. Tehditlerle kamu düzenine etki etmeye çalışmak ancak bir paralel devlet arayışıdır. Bu tamamen gayrı meşrudur."

"Kamu düzenini ve sivil toplum örgütlerini hedef almak meşru bir siyaset biçimi değildir"

Sivil toplum örgütlerinin hedef gösterilmesinin siyaset biçimi olmadığını da vurgulayan Çelik şöyle devam etti:

"Siyasi muhalefet başka şey, tehdit ve tahkir başka şeydir. Kamu düzenini ve sivil toplum örgütlerini hedef almak meşru bir siyaset biçimi değildir. Sayın Kılıçdaroğlu, Türkiye düşmanlarına söylemediği sözleri Cumhurbaşkanlığı makamına söyleyerek sadece yıkım siyaseti peşinde koştuğunu gösteriyor. Cumhurbaşkanımıza dönük söylenen bu sözleri mahkum ediyoruz."