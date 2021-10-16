Türk kamu ve kültür diplomasisinin uluslararası arenada önde gelen kurumlarından Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), dünyanın farklı coğrafyalarında yardımlarını sürdürüyor.

Kurum, kara kıta Afrika'da da hem ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor hem de ülkelerin kültürel hazinelerine de sahip çıkarak restorasyon ve yenileme çalışmalarına destek oluyor.

İlk ofisini 2005 yılında Etiyopya'da açan TİKA'nın, Afrika'da 22 ofisi bulunuyor.

TİKA, bugüne kadar Afrika genelinde yaklaşık 7 bin proje ve faaliyet gerçekleştirdi.

COVID'le mücadelede Türkiye ilk yardım gönderenlerdendi

Türkiye, COVID-19’un sebep olduğu pandemi ile mücadelede büyük sorunlar yaşayan çok sayıda Afrika ülkesine ilk yardım gönderen ülkelerdendi. Bu yardımlar TİKA eliyle gerçekleştirildi. Afrika ülkelerine tıbbi malzeme ve temizlik malzemesi yardımı yapıldı.

15 Afrika ülkesine Havacılık ve Uydu Meteorolojisi eğitimi

TİKA ve Singapur İşbirliği Ajansı ortaklığında, 15 Afrika ülkesinden meteoroloji uzmanlarına Havacılık ve Uydu Meteorolojisi konulu eğitim verildi.

Bu eğitim, iklim verilerinin son derece önemli olduğu Afrika coğrafyasında büyük önem taşıyordu.

Çiftçilere ve girişimcilere eğitim verildi

Ayrıca çok sayıda ülkeye tohum desteği verildi, hayvancılık ve çiftçilikle uğraşan Afrikalılara eğitim verildi.

Meslek edindirme merkezleri ile girişimcilere de destek sağlandı. Meslek öğretilen Afrikalılara, üreterek elde edecekleri gelirle asgari ihtiyaçlarını karşılama imkanı sağlandı.

TİKA engelleri kaldırdı

TİKA, engelli bireylerin yaşamlarında karşılaştıkları zorlukların ortadan kaldırılması ve sosyal hayata kazandırılmasına yönelik çalışmalara da öncülük etti.

Bu kapsamda, engellilere çalışma olanağı bulacakları meslekler öğretildi, yardımlar yapıldı.

TİKA'nın gönüllüleri 18 ülkeye Türkiye'nin şefkat elini uzattı

2017 yılında TİKA koordinasyonunda THY, AA ve TRT iş birliğinde düzenlenen program kapsamında 18 Ortadoğu ve Afrika ülkesine giden 200 gönüllü elçi, gittikleri ülkelerde yardıma muhtaç insanlara Türkiye'nin şefkat elini uzattı.

Gönüllü elçiler, okul, yetimhane, kütüphane ve ibadethane gibi mekanların tadilat, tamirat ve donanım malzemelerinin sağlanması projelerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve insani yardım faaliyetlerinde de bulundu.

Çad'da 12 günde 4 bin çocuk sünnet edildi

2018'de gönüllü Türk doktorlar, Orta Afrika ülkelerinden Çad'da 12 günde 4 bin çocuğu sünnet etti.

Türk Sağlık Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Gönüller Sivil Toplum Kuruluşu desteğiyle Çad'ın çeşitli yerlerinde 4 bin çocuk için sünnet töreni düzenlendi.

Keçiova Camisi, TİKA tarafından restore edildi

Cezayir'de "Eski Şehir" olarak bilinen ve bugün dünya kültür mirası listesinde bulunan Kasaba (Casbah) bölgesinde yer alan Osmanlı mirası Keçiova Camisi, Barbaros Hayreddin Paşa tarafından 1520'de inşa ettirildi.

Mescit, 1792'de Cezayir Dayılarından Hasan Paşa tarafından genişletilerek daha büyük bir ibadethane haline getirildi.

Cezayirli tarihçilere göre, Fransız sömürge yönetimi 1832'de söz konusu camiyi katedrale çevirmek istedi. Buna karşı çıkan yerel halk, Keçiova Camisi'nde nöbet tutarken, Fransız birlikleri camiyi içeridekilerle birlikte top atışına tuttu.

Bazı kaynaklara göre, burada yaklaşık 4 bin kişi öldürüldü, camideki mushaflar da yakıldı.

Sonrasında silah deposu ve piskopos lojmanı olarak kullanılan cami, Fransızlar tarafından 1844'te yıkılarak yerine katedral inşa edildi.

1962'de ülkenin bağımsızlığını kazanmasıyla Cezayirliler ilk cuma namazını burada kıldı. Cami, 2003'te yaşanan depremde aldığı hasar nedeniyle 2008'de ibadete kapatıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), restorasyonunu üstlenmesinin ardından cami 2018'de yeniden ibadete açıldı.

Güney Afrika'da Soweto Camii restore edildi

Güney Afrika'yı 1948-1994 yıllarında yöneten ırkçı apartheid rejimine karşı direnişin simge mekanlarından Soweto'nun merkezinde bulunan cami, Johannesburg kentinde yaşayan siyahi kökenli Müslüman nüfus için sembolik önem taşıyor.

Geçmişte apartheid yanlılarının saldırıları sonucu ağır hasar gören caminin TİKA tarafından restorasyonu, Türkiye'nin ırkçılığa karşı duruşu ve Güney Afrikalı Müslümanlara desteğini gözler önüne seriyor.

Nur'ul Hamidiye Camii restore edildi

TİKA, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehrindeki Nur'ul Hamidiye Camisi'nin restorasyonu tamamlandı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehrinde 135 yıl önce Osmanlı Sultanı 2. Abdülhamid'in yardımları ile inşa edilen Nur'ul Hamidiye Camisi, tarihi özellikleri yönünden iki ülke arasındaki bağın bir nişanesi olarak değerlendiriliyor.

Kuruluşunda 2. Abdülhamid'in katkılarının da bulunması nedeniyle "Nur’ul Hamidiye (Hamid'in Işığı)" olarak isimlendirilen cami, 1884'te Cape Town'da Müslüman halkın ekonomik katkısıyla inşa edilmiş iki katlı bir yapı.

TİKA tarafından caminin iç süslemesinde hat işlemeciliği (kufi ve sulüs), tezyinat (ahşap, cam, boya), altın varak (bezeme ve patina) ve nakkaşlık kullanılarak görüntüsü iyileştirildi.

Bunun gibi birçok eser ve hizmet Afrikalılarla buluşturuldu. Kara Kıta'nın hem kültürel mirası korundu, hem de kıtanın potansiyelini keşfetmesinin önündeki yol açıldı.

TİKA'nın faaliyetleri devam edecek

Bu yılın başında Afrika Birliği Komisyonu ile TİKA arasında kalkınma iş birliği mutabakat zaptı imzalanmıştı. Mutabakat, sosyal ve ekonomik kalkınmadan tecrübe paylaşımına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyordu.

Mutabakat, TİKA'nın Afrika'daki korumacı faaliyetlerinin devam edeceğinin bir göstergesi.