Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, "Hakkari'de askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.

Hakkari’de askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan P.Söz. Er Ebubekir Sel’e Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 28, 2021