Haber Giriş: 28 Ekim 2021 Perşembe 10:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kılıçdaroğlu'ndan, şehit asker Sel için başsağlığı mesajı
[Fotoğraf: AA]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari'de askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel'e rahmet diledi.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, "Hakkari'de askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.
Hakkari’de askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan P.Söz. Er Ebubekir Sel’e Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 28, 2021
Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu Şehit
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