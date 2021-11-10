Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunca Tarihi CSO Konser Salonu'nda düzenlenen anma etkinliğinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Halen sınır boylarımızda vatan nöbeti bekleyen askerimizden, ekmek teknesi başında ter döken esnafımıza ve işçimize, toprağını eken çiftçimize, fabrikasında üretim yapan girişimcimize, kamuda görev yapan insanımıza kadar büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası için çalışan herkese müteşekkiriz. Amacımız Cumhuriyetimizi kuruluşunun 100'üncü yılında, ülkemizi, ecdadımızın mirasınla layık ve milletimizin hayallerine uygun bir seviyeye çıkarmaktır.

Bunun için eğitimden sağlığa, güvenlikten teknolojiye kadar her alanda kurduğumuz sağlam altyapı üzerinde, siyasi ve ekonomik gücüyle dünyanın birinci liginde iddia sahibi bir Türkiye inşa etmenin gayreti içindeyiz.

"Aydınlık geleceğimize doğru yürüyoruz"

İlhamımızı Malazgirt'ten, İznik’te atılan ilk temelden, Söğüt’te dikilen ulu çınardan, İstanbul'un fethinden, Çanakkale’de destanın İstiklal Harbimizden alarak aydınlık geleceğimize doğru yürüyoruz.

Küresel krizlerin üstesinden başarıyla gelen, hangi engelle karşılaşırsa karşılaşsın mücadeleden vazgeçmeyen bir ülke olarak her geçen gün hedeflerimize biraz daha yaklaşıyoruz. Hem devraldığımız birikime karşı çıkan hem de bugüne kadar yapılanları beşe, ona katlayan, yeni hizmetlerle cumhuriyeti yaşatmak ve büyütmek için çalışıyoruz.

Bugünkü toplantımızı gerçekleştirdiğimiz Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın eski binası ve hemen yanı başındaki yeni binası bu anlayışın somut örnekleri olarak karşımızda durmaktadır. Aynı şekilde İstanbul’daki Atatürk Kültür Merkezi’nin eski ve yeni binaları da ülkemizin nereden nereye geldiğinin birer sembolleridir.

"Gazi'nin mirasına sahip çıkan birisi varsa, o da biziz"

Atatürk'ü anmak elbette önemlidir, ama asıl olan Atatürk'ü verdiği mücadelenin izini sürerek gerisindeki sebepleri doğru tespit ederek anlamaktır.

Eğer bu ülkede Gazi'nin, bölgemizi ve dünyayı kucaklayan siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri mirasına sahip çıkan birisi varsa, o da biziz.

Milli iradenin üstünlüğü üzerine bina edilen yeni devletimizin, arayışlara, badirelere rağmen 2 bin yıllık devlet silsilemizin devamı olduğu unutulmamıştır.

Ayrıntılar geliyor...