Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 11:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Polis lojmanlarına roketatarlı saldırı düzenleyen terörist yakalandı
Siirt polis lojmanlarına 2016 yılında roketatarlı saldırı düzenleyen F.Ş.E. isimli terörist, İstanbul'da yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul’a geldiği ve yurt dışına kaçma arayışında olduğu belirlenen F.Ş.E. isimli terörist, TEM Şube Müdürlüğüyle koordineli bir şekilde yürütülen operasyonla 9 Kasım'da Arnavutköy'de yakalandı.
2016 yılında Siirt'teki polis lojmanlarina gerçekleştirilen roketatarlı saldırının faili olduğu belirlenen teröristin, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra hırsızlık suçundan da 8 yıl cezası olduğu öğrenildi.
Terörist, yapılacak işlemlerinin ardından cezaevine gönderilecek.
Etiketler: Terörle Mücadele Terör Örgütü Terör Saldırısı
Sıradaki Haber
TBMM'de 10 Kasım töreni
Yükleniyor lütfen bekleyiniz