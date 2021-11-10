Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 10:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM'de 10 Kasım töreni
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yılı dolayısıyla TBMM'de tören düzenlendi.
TBMM'de düzenlenen törene, TBMM Başkanvekili Haydar Akar, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM İdare Amiri Erkan Haberal, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri, Meclis bürokratları ve çalışanlar katıldı.
TBMM Başkanvekili Akar'ın, Atatürk Anıtı'na kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelengi bırakmasının ardından, Atatürk'ün vefat ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törenin ardından TBMM Koruma Daire Başkanlığına bağlı polisler, Atatürk Anıtı'nın önünde saygı nöbeti tuttu.
Etiketler: 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk TBMM
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