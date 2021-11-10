Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 11:23Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Temizlik işçisi yapraklarla '10 Kasım' yazdı
[Fotoğraf: DHA]
Tokat'ta belediyenin temizlik görevlisi Ayhan Arslan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 83'üncü yılı nedeniyle topladığı yapraklarla '10 Kasım' yazdı.
Tokat’ın Erbaa ilçesinde belediyenin temizlik işçisi 48 yaşındaki Ayhan Arslan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ölüm yıl dönümünde anmak istedi.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki ağaçlardan dökülen yapraklarla '10 Kasım' yazdı.
Atatürk’ün ölüm yıl dönümü anısına böyle bir şey yaptığını söyleyen Arslan, "Geçmişte bir sürü sıkıntılı vaziyetlerin içinden geçmiş ulu önderin anısına bu şekilde bir şey yazdık. Ülkemizi kurtardı. Allah rahmet eylesin" dedi.
Etiketler: 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk Tokat
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