Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bazı sosyal paylaşım siteleri üzerinden FETÖ tarafından gerçekleştirilen başarısız darbe girişimine ve 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimine yönelik kamuoyunu yanıltmaya, toplumun devlete olan güven ve aidiyet duygusunu zedelemeye yönelik sahte belgelerle algı operasyonu yapıldığını belirtti.

“Şahıslar hakkında da yasal süreç başlatılmıştır”

Açıklamada, “Yurtdışından yönlendirilen FETÖ/PDY başta olmak üzere terör örgütü yanlısı hesaplar ile provokatif paylaşım yapan bazı sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilen bu girişimlere itibar edilmemelidir. Söz konusu belgeleri üreten, paylaşan şahıslar hakkında da yasal süreç başlatılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: TRT Haber