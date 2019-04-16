Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde seçimlerin yenilenmesine karar verildiğinden, seçilen adaya verilen mazbatayı iptal etti.

Alınan bilgiye göre, AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel, YSK'ye başvurarak, Keskin Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verildiğini belirtti.

Özel, Keskin İlçe Seçim Kurulunun bu süreçte İYİ Parti adayına mazbata düzenlediğini ve verilen mazbatanın iptalini istedi.

Başvuruyu görüşen YSK, ilçede seçilen adaya verilen mazbatanın iptaline karar verdi.

YSK'nin kararında, Keskin Belediye Başkanlığı seçiminde İYİ Parti adayının bin 806, AK Parti adayının bin 800 oy aldığı, oy farkının 6 olduğu belirtildi.

Ancak ilçede 8 kısıtlının oy kullandığının anlaşıldığı, bu halin de seçim sonucuna etkili olması nedeniyle Keskin Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline, bu ilçede seçimin 2 Haziran'da yenilenmesine karar verildiği hatırlatıldı.

Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Keskin'de seçimin yenilenmesine karar verildiğinden mazbatanın oy birliğiyle iptal edildiği bildirildi.

Kırıkkale Keskin

31 Mart Pazar günü yapılan seçimde Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, İyi Parti adayı Necati Alsancak bin 806 oy, AK Parti adayı Dede Yıldırım bin 799 oy almıştı.

AK Parti adayı Yıldırım, oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunmuş, İlçe Seçim Kurulu, itirazı reddederek tutanaklara yansıyan hatayı düzeltmiş, Yıldırım'ın oyu bin 800 olmuş, fark 6'ya düşmüştü. Seçimlerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle İl Seçim Kuruluna yapılan itirazın da kabul edilmemesi üzerine AK Parti, YSK'ye başvurmuştu.

İtirazı görüşen YSK, ilçede kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirleyerek, bunun sonucu etkilemesi nedeniyle seçimlerin iptaline hükmetmişti.

Keskin ilçesinde seçimlerin, 2 Haziran'da yenilenmesine karar verilmişti.

Arvin Yusufeli

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Artvin'in Yusufeli ilçesinde 3 oy farkla AK Parti'nin adayı Eyüp Aytekin kazanmıştı. CHP'nin adayı Barış Demirci ise seçimi ikinci sırada tamamladı.

CHP, seçim sonuçlarına itiraz etti. İtirazı görüşen YSK, ilçede 2 kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirleyerek aradaki farkın bire inmesi nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdi.

Yusufeli ilçesinde seçimlerin, 2 Haziran'da yenilenmesi kararı alınmıştı.

Denizli Honaz

Honaz ilçesindeki seçimde CHP adayı Yüksel Kepenek 9 bin 389, rakibi AK Partili Turgut Devecioğlu ise 9 bin 381 oy almıştı.

AK Parti'nin ilçe seçim kuruluna itirazı sonrası 41 sandıkta oylar yeniden sayılmış, Kepenek'e 9 bin 387, Devecioğlu'na ise 9 bin 384 oy çıkmış, fark da 3'e düşmüştü.

AK Parti ve CHP'nin sonuçlara ilişkin il seçim kuruluna yaptığı itiraz üzerine 13 sandıkta geçersiz oyların yeniden sayılmasıyla Kepenek ile Devecioğlu arasındaki fark 1'e inmişti.

Bunun üzerine AK Parti YSK'ye başvurmuştu.

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Kaynak: TRT Haber, AA