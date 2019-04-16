Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığıyla yürütülen ortak çalışma sonucu, karargahta görevli bazı askerlerin, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü ve kontörlü telefonlar üzerinden haberleştikleri tespit edildi.

Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, 1 albay, 2 binbaşı, 5 yüzbaşı, 37 üsteğmen, 2 teğmen ile bir mahrem imam hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli 48 kişiden 30'unu gözaltına aldı.

Zanlılardan 26'sının görevde olduğu, diğer şüpheliler hakkında ise idari tedbir uygulandığı belirtildi.

Kaynak: AA