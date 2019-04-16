Ardahan’da bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığını ve kullanımını önlemek, bu suça karışanları da yakalamak amacıyla il genelindeki çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları ya da kullandıkları ileri sürülen 24 şüpheli yakalandı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda ise bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu kullanımda kullanılan maddeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA