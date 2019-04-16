Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Metina bölgesindeki terör hedeflerinin vurulduğunu açıkladı.

Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, hava harekatı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/3J6JuVXLw7 — Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 16 Nisan 2019

Kaynak: TRT Haber