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Gündem
AA 04.04.2025 21:39

Emniyet "gözaltındaki kadınların çıplak arandığı" iddialarını yalanladı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), "gözaltındaki kadınların çıplak arandığı ve cinsel tacize uğradığı" yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Emniyet "gözaltındaki kadınların çıplak arandığı" iddialarını yalanladı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından "gözaltındaki kadınların çıplak arandığı ve cinsel tacize uğradığı" şeklinde paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Söz konusu iddiaların asılsız ve teşkilatı yıpratmaya yönelik iftiralardan ibaret olduğu bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gözaltına alınan şahısların aranması, yakalama, gözaltına alma ve ifade alma yönetmeliği ile adli ve önleme arama yönetmeliğine göre yapılmaktadır. Teşkilatımız, tüm bu iş ve işlemleri, yukarıda belirtilen yönetmeliklerin çizdiği çerçevede büyük bir hassasiyetle ve titizlikle yerine getirmektedir. Bu iftiraları atanlar ve yayanlarla ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur."

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