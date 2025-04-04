Çok Bulutlu 7.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 04.04.2025 19:46

NATO savunma harcamaları gündemiyle toplandı

NATO Dışişleri Bakanları, bu kritik başlıklarla Belçika'nın Başkenti Brüksel'de toplandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katıldığı 2 gün süren toplantıya ilişkin perde arkası bilgilere TRT Haber ulaştı.

NATO savunma harcamaları gündemiyle toplandı

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısında Avrupa'nın güvenliği, kolektif savunma ve savunma sanayiinde iş birliği ele alındı.

TRT Haber ekibinin ulaştığı bilgilere göre, her müttefikin gayrisafi yurt içi hasılasının en az yüzde 2’sini savunmaya ayırma yükümlülüğüne dikkat çekildi.

Türkiye’nin savunma harcamalarının uygulanan ambargolara rağmen 2024 yılında yüzde 2,09 ve 2025 yılında yüzde 2,33 olarak gerçekleştiği belirtildi.

NATO savunma harcamaları gündemiyle toplandı

Türkiye NATO’nun vazgeçilmez bir parçası

Toplantıda, Türkiye’nin NATO’nun vazgeçilmez bir parçası olduğu vurgulandı. ABD ve İngiltere, Türkiye’nin NATO’daki gücünü vurgulayan ülkelerin başında geldi.

Türkiye toplantıda, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için her iki tarafın da mutabık kalması ve tüm belirsizliklerin giderilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Katil İsrail'in Gazze katliamı

Toplantı marjında İsrail'in Gazze'deki soykırımı da gündemdeydi. İzlanda ve Norveç gibi ülkeler 2 devletli çözümü desteklediklerini belirti. 

ETİKETLER
NATO Hakan Fidan TRT
Sıradaki Haber
Bakan Tunç: Mahir Polat'ın sağlık durumuyla ilgili iddialar gerçeği yansıtmıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:34
Bursa'da evde çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti
00:33
'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram dönüşü trafiği başladı
00:17
İİT'den, katil İsrail'in saldırılarına kınama
00:05
Rusya: Ukraynalı komutanlar ile Batılı eğitmenleri tahrip bombalı füzeyle vurduk
23:44
Filistin Kızılay: İsrail'in öldürdüğü 15 insani yardım çalışanı için bağımsız soruşturma yapılmalı
23:40
Zelenski: Koşulsuz ateşkesten sonra Rusya ile müzakere mümkün olabilir
Çanakkale Boğazı'nda batan "Dumlupınar" ve "Atılay" denizaltılarında şehit olan denizciler anıldı
Çanakkale Boğazı'nda batan "Dumlupınar" ve "Atılay" denizaltılarında şehit olan denizciler anıldı
FOTO FOKUS
NATO'nun kuruluşunun 76. yıl dönümü
NATO'nun kuruluşunun 76. yıl dönümü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ