NATO savunma harcamaları gündemiyle toplandı

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısında Avrupa'nın güvenliği, kolektif savunma ve savunma sanayiinde iş birliği ele alındı.

TRT Haber ekibinin ulaştığı bilgilere göre, her müttefikin gayrisafi yurt içi hasılasının en az yüzde 2’sini savunmaya ayırma yükümlülüğüne dikkat çekildi.

Türkiye’nin savunma harcamalarının uygulanan ambargolara rağmen 2024 yılında yüzde 2,09 ve 2025 yılında yüzde 2,33 olarak gerçekleştiği belirtildi.

Türkiye NATO’nun vazgeçilmez bir parçası

Toplantıda, Türkiye’nin NATO’nun vazgeçilmez bir parçası olduğu vurgulandı. ABD ve İngiltere, Türkiye’nin NATO’daki gücünü vurgulayan ülkelerin başında geldi.

Türkiye toplantıda, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için her iki tarafın da mutabık kalması ve tüm belirsizliklerin giderilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Katil İsrail'in Gazze katliamı

Toplantı marjında İsrail'in Gazze'deki soykırımı da gündemdeydi. İzlanda ve Norveç gibi ülkeler 2 devletli çözümü desteklediklerini belirti.