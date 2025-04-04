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TRT Haber 04.04.2025 17:01

Bakan Tunç: Mahir Polat'ın sağlık durumuyla ilgili iddialar gerçeği yansıtmıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "terör" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın sağlık durumuyla ilgili iddialara yönelik açıklama yaptı.

Bakan Tunç: Mahir Polat'ın sağlık durumuyla ilgili iddialar gerçeği yansıtmıyor

Konuya ilişkin spekülatif bazı paylaşım ve iddiaların gündeme getirildiğini ifade eden Adalet Bakanı Tunç, "29 Mart 2025 tarihinde sağlık şikâyetleri üzerine önce kurum polikliniğinde ilk müdahalesi yapılan ve ardından Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman hekimlerce gerekli tüm tetkik ve tedavileri eksiksiz şekilde gerçekleştirilen tutuklu Mahir Polat’ın sağlık durumu hekimler tarafından dikkatle takip edilmektedir." dedi.

"Bütün kontrolleri eksiksiz şekilde yerine getirilmekteddir"

Bu süreçte, hekimlerin uygun bulması üzerine hastaneden taburcu edilen tutuklunun, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda sağlık kontrolleri ve ilaçla tedavisinin devam ettiği bilgisini paylaşan Tunç, "Adı geçen tutuklu, bugün itibariyle sağlık durumunun tespiti açısından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki hastaneye sevk edilmiş, burada yapılan tetkiklerin ardından alınan Sağlık Kurulu Kararı gereğince Adli Tıp Kurumu’na sevki kararlaştırılmıştır." ifadelerini kullandı.

Tüm bu süreçlerde tutuklunun bütün kontrollerinin, tedavisini gerçekleştiren hekimlerin raporları doğrultusunda eksiksiz şekilde yerine getirildiğini vurgulayan Tunç, aksi yöndeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını aktardı.

"Herhangi bir ihmal veya gecikme söz konusu değildir"

Tunç, şöyle devam etti:

"Önemle belirtmek gerekir ki; Ceza infaz kurumlarında bulunan bütün tutuklu ve hükümlülerin sağlık hizmetlerine erişimi yasal güvenceler çerçevesinde titizlikle sağlanmaktadır. Bu konuda herhangi bir ihmal veya gecikme söz konusu değildir."

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Adalet Bakanlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yılmaz Tunç
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