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TRT Haber 04.04.2025 16:13

27 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 73 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19-27 Mart tarihleri arasında 27 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 73 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

27 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 73 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 19-27 Mart tarihleri arasında FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Buna göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu, aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'inde bulunduğu 27 ilde düzenlenen operasyonlarda, 73 şüpheli yakalandı, bunlardan 48'i tutuklandı, 16'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

Operasyonlarda yakalanan şüpheliler; terör örgütünün "Askeri gizli yapılanması ve güncel yapılanması" içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, örgütün kripto haberleşme programı “ByLock” kullanıcısı olmak, terör örgütüne finans sağlamak ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ propagandası yapmak suçlarından aranıyordu.

Operasyonlarda ayrıca FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanların da yakalandığını belirten Yerlikaya, "FETÖ elebaşının ölümünden sonra da; bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok. Milli irademize darbe yapmaya yeltenen bu hain yapıyı temizleyene kadar mücadelemize devam edeceğiz." Ifadelerini kullandı. 

Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren jandarma ve polis ekiplerini tebrik etti.

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