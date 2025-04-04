Bakan Fidan: ABD'nin Türkiye yaptırımları tarihi hataydı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının aralarında Reuters haber ajansına röportaj verdi.

Bakan Fidan, "Suriye'de İsrail ile herhangi bir çatışma görmek istemiyoruz. Çünkü Suriye Suriyelilere aittir. Suriye Türkiye'ye ait değildir, İsrail'e ait değildir. Suriyeliler adına konuşamayız" dedi.

Fidan, "Ancak İsrail'in Suriye'deki askeri tesislere yönelik tekrarlanan saldırıları, yeni hükümetin DEAŞ da dahil olmak üzere düşmanlardan gelen tehditleri caydırma yeteneğini zayıflatıyor" ifadelerini kullandı.

"Trump'ın yeni politikası Avrupa için bir fırsat"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile yakın ilişkiler de dahil olmak üzere ABD'nin transatlantik güvenlik politikalarındaki çarpıcı değişiminin sorulması üzerine Fidan, bunun Soğuk Savaş'tan bu yana ABD'ye olan "büyük bağımlılığının" ardından Avrupa'nın daha bağımsız olması için bir fırsat olabileceğini söyledi.

Bakan Fidan, "Eğer ana aktörlerin artık düşmanca olmadığını ve bir şekilde iş birliği yaptıklarını görürsek esas olarak ABD ve Rusya arasındaki düşmanlığa dayanan Soğuk Savaş'tan miras aldığımız zihniyetin büyük bir değişime yol açacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Trump'ın Türkiye'nin savunma sanayisine yönelik yıllardır uygulanan yaptırımları sona erdirecek bir çözüm bulacağından umutlu olduğunu söyledi. Fidan, "Yaptırımlar düzeltilmeli. Sayın Trump'ın sorun çözme teknikleri ve ekibiyle bir tür çözüm üretebileceğini düşünüyorum" dedi.

Rusya-Ukrayna arasındaki muhtemel barış anlaşması

Bakan Fidan, Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes çabalarına da değindi. Fidan, Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi için ABD'nin girişimini desteklediğini, ancak tarafların bir anlaşmaya varmaktan "biraz uzak" olduğunu ifade etti.

Fidan, bir barış anlaşmasının taraflar için "hazmedilmesi zor", ancak daha fazla can kaybı ve yıkımdan daha iyi olacağını dile getirdi.

Fidan, "Herhangi bir teklifi hazmetmek son derece zor olacak. Ama diğer seçeneğe, yani daha fazla ölüm ve yıkıma baktığımızda, sahip olduğumuz şartlar ne olursa olsun alternatifin (anlaşmanın) daha makul olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu. Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşın sona erdirilmesi yönünde politika izlediğini kaydetti.

Ukrayna'ya yönelik muhtemel güvenlik garantilerinin sorulması üzerine Fidan, Avrupa'nın ABD'nin desteği olmadan bunları tek başına sağlayamayacağını, ancak çatışmaların yeniden başlamaması için caydırıcı bir unsura ihtiyaç olduğunu söyledi.

Avrupa ülkeleri arasında Ukrayna için son dönemde yapılan görüşmeleri işaret eden Fidan, "ABD tarafının Ukrayna'ya güvenlik desteği vermesini sağlamak için büyük çaba sarf ediliyor" dedi.

"Rusya dahil tüm tarafların nihai anlaşmaya saygı göstermesini beklemeliyiz" ifadelerini kullanan Bakan Fidan ayrıca Türkiye'nin müzakereler için bir kez daha ev sahipliği yapabileceğini yineledi.