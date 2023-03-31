Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Russell ile New York'taki Türkevi'nde bir araya geldiğini açıkladı.

UNICEF İstanbul Küresel Ofisi kurulması yönünde imzalanan anlaşmanın hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Ülkemiz için son derece önem arz eden bu gelişmenin, UNICEF ile küresel işbirliklerini artıracağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

UNICEF İcra Direktörü Catherina Russell'ı Türkevi'nde ağırlamaktan memnun oldum.



UNICEF İstanbul Küresel Ofisi kurulması yönünde imzalanan anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemiz için son derece önem arz eden bu gelişmenin, UNICEF ile küresel iş birliklerini artıracağına… pic.twitter.com/6BVzz4pwQT — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) March 31, 2023

Russell'ın "SıfırAtık İyi Niyet Beyanı'nı" da imzalayarak desteğini belirtiğini aktaran Erdoğan," Her çocuğun daha temiz ve yaşanabilir bir dünya umudu olsun diye mücadelemizi sürdüreceğiz." mesajını verdi.