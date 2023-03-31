Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma 22:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
YSK: Resmi kanallar dışında seçmen kaydı sorgulaması yapılmamaktadır
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmen kaydı sorgulama işlemlerinin, kurulun internet sitesi ve çağrı merkezi, Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması ile e-Devlet'ten yapıldığını bildirdi.
YSK'nın, seçmen kaydı sorgulama işlemlerine ilişkin açıklamasında, şunlar kaydedildi:
"Seçmen kaydı sorgulama işlemleri sadece 'https://secmen.ysk.gov.tr', Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması, 444 9 975 numaralı Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Çağrı Merkezi ve e-Devlet aracılığıyla yapılmaktadır. Bu kanallar dışında seçmen kaydı sorgulama işlemlerine itibar etmeyiniz."
Etiketler: Seçim 2023 YSK
Son Haberler
- 22:58
- 22:52
- 22:50
- 22:40
- 22:25
Sıradaki Haber
AK Parti Sözcüsü Çelik: Danimarka, ramazan ayında nefret suçlarının merkezi oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz