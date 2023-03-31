TRT'nin yeni dijital platformu yayın hayatına başladı. TRT Afrika'nın lansmanı TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın ev sahipliğinde İstanbul'da yapıldı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Afrika'nın çok boyutlu ve hakkaniyetli bir habercilik anlayışıyla yola çıktığını söyledi.

"Küresel iletişim ağında güçlü şekilde yerini alacak olan TRT Afrika'nın, kıtayla ilgili alışılagelmiş algılara ve tek taraflı bilgi akışına özgün bir perspektifle yeni bir soluk getireceğine inanıyorum."

"TRT 10 dilde yayın yapan uluslararası kanal statüsüne ulaştı"

Altun, TRT Afrika'nın, kıtanın gerçek yüzünün dünyaya anlatılmasında ciddi bir rol oynayacağını vurguladı.

"TRT Afrika, bu büyük kıtanın kültürünü, tarihini, sosyal yaşamını, siyasi gelişmelerini ve anlatılmayan yüzünü, mottosunda da ifade edildiği üzere 'olduğu gibi' anlatmak için yayın hayatına başlıyor. TRT böylece, 10 yıldan kısa bir sürede, 10 dilde ve 7 platformda yayın yapan, on milyonlarca kişiye ulaşan bir uluslararası kanal statüsüne ulaşma başarısını elde etti."

"Uluslararası yayın ailemizi büyütmeye devam ediyoruz"

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Türkiye-Afrika ilişkilerinin son 20 yılda ivme kazandığını söyledi.

Sobacı, TRT'nin dünyanın en önemli küresel medya aktörlerinden biri olma pozisyonunu istikrarlı şekilde korumaya devam ettiğini belirtti.

"Dijital haber platformlarımızın yanına bugün itibarıyla TRT Afrika’yı da ekleyerek uluslararası yayın ailemizi büyütmeye devam ediyoruz. Ayrıca, TRT İspanyolca ve TRT Farsça dijital haber platformlarımızın açılması için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"Türkiye'de sömürgecilik yükü yok"

Genel Müdür Sobacı, tarih boyunca hiçbir Türk devletinin diğer milletleri sömürmediğini belirtti.

“Türkiye üzerinde sömürgecilik yükünü ve ağırlığını taşımayan dünyadaki nadir büyük devletlerden biridir. Afrika uluslararası medyada sadece batının siyasi çıkarları doğrultısında ele alındı. Kıtada yaşanan güncel sorunların temelinde büyük ölçüde sömürgeciliğin yer aldığı görmezden gelindi. Bu büyük kıtanın gerçek tarihi, renkli kültürü, doğal güzellikleri, anlamlı hikayeleri bugüne kadar yeterince anlatılmadı.”

Sobacı, Batı medyasının Afrika'ya yönelik ayrımcı tavrını eleştirdi.

"Ancak biz Afrika'ya baktığımızda kıtanın genç ve eğitimli nüfusunu, canlı ve zengin kültürünü, dinamizmini, genç girişimcilerini, bütünü sorunlarına rağmen dirayetini yitirmeyen halklarını görüyoruz. Biz Afrika'ya baktığımızda geleceği görüyoruz. TRT Afrika, batının aksine Türkiye’nin afrika’ya karşı yapıcı ve dostane yaklaşımının, medya sektöründeki tezahürü olacaktır."

TRT Afrika'nın çok özel bir kitleye hitap edeceğini vurgulayan Mehmet Zahid Sobacı, motto olarak “Olduğu gibi Afrika” cümlesinin belirlendiğini ifade etti.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak'ın da katıldığı zirvede Afrika Yayın Birliği Üst Düzey Yöneticisi Gregoire Ndjaka da konuştu. Ndjaka, "TRT, Afrika'ya kapılarını açmıştır. Biz de TRT Afrika'ya canı gönülden destek veriyoruz." dedi.

Lansmanda, TRT Afrika'nın açılışının ardından sosyal medya platformlarından ilk paylaşımlar da sahnede canlı olarak yayımlandı.