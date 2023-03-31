Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma 22:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AK Parti Sözcüsü Çelik: Danimarka, ramazan ayında nefret suçlarının merkezi oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
AK Parti Sözcüsü Çelik, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan çirkin saldırıya tepki gösterdi. Çelik, "Danimarka, ramazan ayında nefret suçlarının merkezi oldu. Bu saygısızlığın tekrarlanmasını lanetliyoruz" sözlerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı.
Danimarka'nın ramazan ayında nefret suçlarının merkezi olduğunu belirten Çelik paylaşımında şu sözleri kullandı:
"Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan saygısızlığın tekrarlanmasını lanetliyoruz. Açık bir nefret suçuna izin veren Danimarka makamlarını kınıyoruz. Danimarka makamlarının nefret suçunun faillerine karşı harekete geçmesi çağrımızı tekrarlıyoruz. Sürecin takipçisi olacağız."
Danimarka, Ramazan ayında nefret suçlarının merkezi oldu. Kuranı Kerim’e ve Türk bayrağına yapılan saygısızlığın tekrarlanmasını lanetliyoruz.— Ömer Çelik (@omerrcelik) March 31, 2023
Açık bir nefret suçuna izin veren Danimarka makamlarını kınıyoruz.
Etiketler: Danimarka Ömer Çelik
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