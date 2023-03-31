AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı.

Danimarka'nın ramazan ayında nefret suçlarının merkezi olduğunu belirten Çelik paylaşımında şu sözleri kullandı:

"Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan saygısızlığın tekrarlanmasını lanetliyoruz. Açık bir nefret suçuna izin veren Danimarka makamlarını kınıyoruz. Danimarka makamlarının nefret suçunun faillerine karşı harekete geçmesi çağrımızı tekrarlıyoruz. Sürecin takipçisi olacağız."