TRT Afrika Yayın Birliği 1. Yayıncılık Zirvesi, İstanbul’da yayıncıları buluşturdu. İlk gün 16 ülkeden 23 Afrikalı gazeteciye TRT tarafından eğitim verildi.

TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, TRT Afrika’nın vizyonunu anlattı:

"TRT Afrika Yayın Birliği 1. Yayıncılık zirvesi, TRT ile Afrika medya kuruluşları arasında gözle görülür şekilde güçlenen diyaloğun en somut örneklerinden biri. Bir Afrika atasözü der ki; 'Hızlı gitmek istiyorsan yalnız git, uzağa gitmek istiyorsan beraber.' Biz bugün, TRT-Afrika Yayın Birliği 1. Yayıncılık Zirvesi’ni gerçekleştirerek hep beraber daha uzağa gitme iradesini ortaya koyuyoruz."

Zirvede eğitime katılan gazetecilere sertifika da verildi.

"TRT ile bilgi paylaşımı, etkileşim değerli bir ilişki"

Zimbabve Televizyonu Prodüktör Walter Taurai Chari: "TRT’ye bize böyle bir imkan sağladığı için teşekkür ediyorum. Diğer Batılı kanallardan farklı bir vizyonla TRT Afrikalıların sesi olacak, bunun için heyecanlıyız. Dünkü eğitim de çok iyiydi, fikir jimnastiği yapıldı. Afrikalı gazeteciler ile TRT arasında bu ilerlemeci bakış açısı çok vizyoner. Umarım gelecekte de benzer eğitimlerle TRT deneyimlerinden faydalanırız."

Hassan Diombélé: "Kamu devlet yayıncılığının gelişimi için, sürdürülebilir kılmak için bu zirveye önem veriyoruz. Bu kapsamda TRT ile bilgi paylaşımı ve etkileşim değerli bir ilişki. Zaten eğitim de bunun adımlarından biriydi."

Teknolojinin haberciliğe etkisi ve kamu yayıncılığının geleceği ele alındı

Zirvenin teması, "Sürdürülebilir Bir Geleceğe Doğru: Kamu Yayıncılığı Hizmetini Yeniden Biçimlendirmek" olarak belirlendi.

Teknolojinin haberciliğe etkisi, kamu yayıncılığın geleceği, Batılı etnosentrik bakış açısına karşı geliştirilebilecek araçlar gibi başlıklar ele alındı.

Medya ve İletişim Eğitmeni Dr. İdil Osman: "Afrikalı kamu yayıncılarının TRT liderliğinde buluşması inovatif, stratejik bir rehberlik. Afrika ile doğru bir ortaklık kuruyor. Türkiye’nin kolonyalizm geçmişi yok. İkincisi Erdoğan’ın Afrika ile ilişkileri ortaklık olarak tanımlaması. Domine etme çabası taşımaması gerçek bir kapasite yaratıyor her alanda."