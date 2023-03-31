İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı görevlilerinin bugün saat 11.00 sıralarında İl Binasına ateşli silah mermisi isabet ettiğine dair ihbarı üzerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin çalışmaları neticesinde; İyi Parti İl Başkanlığı binası ve yanında bulunan bir iş merkezine isabet eden mermilerin iz takibine göre, mermilerin geliş istikametinin E-5 Otoyolu karşısındaki inşaat şantiyesi olduğu tespit edilmiştir.

Şantiye yetkilileriyle yapılan görüşmelerde 30.03.2023 Perşembe günü (dün) saat 21.30 sıralarında şantiyeden hırsızlık teşebbüsünde bulunan şüphelilerin, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binası istikametine doğru kaçmaları nedeniyle Şantiye Görevlisi (M.E) adlı şüpheli şahsın bulundurma ruhsatlı tabancası ile 7-8 el ateş ettiği beyan edilmiştir.

Adı geçen şüpheli şahıs olayda kullanılan tabanca ile yakalanmış olup aynı silaha ait kovanlar elde edilmiştir. Şüpheli şahısın ifadesinde; “hırsızlık teşebbüsünde bulunan (3) şüphelinin olay yerinden kaçarak uzaklaştıkları,”

İyi Parti İl Binasında görevli iki Özel Güvenlik personelinin de “silah sesi

duymadıkları” beyan edilmiştir. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir."