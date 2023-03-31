Bakan Soylu, İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'na saldırıyı gerçekleştiren kişinin yakalandığını duyurdu.

Türk Polisi yakalar????



İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden saldırı ile ilgili fail yakalandı.



Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda

bulunurken dikkatli olmaları gerekir.



Bizim görevimiz yakalamak.

Devletinize ve Polisinize itimat ediniz.

Mahcup olursunuz. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 31, 2023

Twitter hesabından açıklama yapan Soylu, "Türk polisi yakalar. İyi Parti İl Başkanlığı'na isabet eden saldırı ile ilgili fail yakalandı. Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Bizim görevimiz yakalamak. Devletinize ve polisinize itimat ediniz. Mahcup olursunuz" ifadelerini kullandı.

'İnşaat bekçisinin hırsıza sıktığı kurşun isabet etti.'



İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı’na düzenlenen saldırıyla ilgili emniyet kaynaklarından yeni açıklama geldi. Açıklamanın detayları @trthaber’de.https://t.co/vXwR1w4Ao7 pic.twitter.com/3a6hpH98c2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 31, 2023

Ne olmuştu?

Eski Çırpıcı Yolu Sokak'taki Merter İş Merkezi'nde bulunan İyi Parti İl Başkanlığının D-100 kara yoluna bakan bölümüne isabet eden kurşun, kafeteryanın cam bölmesinden girerek koltuğa saplandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme başlattı.