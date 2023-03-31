Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nurdağı'nda Gaziantep-Kilis Afet Konutları Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Bu yıl ramazan ayına Nurdağı ile birlikte 11 ilimizin pek çok ilçesinde ağır yıkımlara, can kayıplarına yol açan 6 Şubat depremlerinin üzüntüsü içinde girdik. Asrın felaketi bu depremlerde yitirdiğimiz 50 binin üzerinde insanımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum.

Tabii 50 binin üzerinde şehidimiz var. Şehitlerimizin yakınlarına özellikle başsağlığı diliyorum. Yaralılarımız var, yaralılarımıza şifalar diliyorum. Emin olun deprem ateşi sadece düştüğü yeri değil, 81 vilayeti ve 85 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye'yi yakmıştır. Bunun yanında dünyanın pek çok yerinden de samimi üzüntü ve taziye mesajları aldık.

"Cumhur İttifakı olarak buralardaydık"

Gaziantep'e depremden 3 gün, Nurdağı'na 2 hafta sonra geldim. Cumhur İttifakı olarak buralardaydık. Daha sonra da bu ziyaretlerimiz devam etti. Bugün bir kez daha hem kalıcı konutlarımızın temelini atmak hem de sizlerle hasbihal etmek üzere buradayız. Allah'ın izniyle köyleri ve ilçeleriyle depremin yıktığı şehirlerimizin tamamını ayağa kaldırmadan durup dinlenmeyeceğiz.

"Yüzlerce belediyemiz deprem bölgesinde çok güzel hizmetler verdi"

İlk günlerdeki arama kurtarma ve acil yardım ihtiyaçlarının yerini enkazın kaldırılması, geçici barınma alanlarının oluşturulması, kalıcı konutların inşası süreçleri takip etti. AFAD ve diğer kurumlarımızın yanı sıra Gaziantep Büyükşehir, Şahinbey, Şehitkamil ilçe belediyelerinin de aralarında bulunduğu yüzlerce belediyemiz deprem bölgesinde çok güzel hizmetler verdi. Kardeş belediyeler oluşturduk Türkiye'nin değişik yerlerinden. Partimizin belediyeleri buralara kardeş belediyelerle bir arada çalışmalarını yürüttüler. Hala yürütüyorlar, sonuna kadar yürütecekler. Bu vesileyle tüm belediye başkanlarımıza ve ekiplerine bir kez daha şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum.

"Yaklaşık 2,5 milyon insanımızı geçici barınma alanlarında misafir ediyoruz"

Yaklaşık 1,5 ayın ardından yoğun çalışmaların tamamında önemli bir safhaya geldik. Enkazın nerdeyse yarısını kaldırdık. Durmak yok, yola devam dedik. Geçici barınma alanlarını, konteynerleriyle, prefabrikle, çadırıyla, eldeki tüm imkanları kullanarak yaygınlaştırıyoruz. Bu alanları altyapısıyla, sosyal ihtiyaçları karşılayacak birimleriyle, parkıyla, yeşil alanıyla, adeta bir mahalle kurma anlayışıyla yapıyoruz.

İlk haftalarda ülkemizin diğer şehirlerine giden vatandaşlarımız da yavaş yavaş yuvalarına dönüyorlar. Hasarsız ve az hasarlı evlerde oturulmaya, işyerleri açılmaya, fabrikalarda çarklar dönmeye başladı. Halen yaklaşık 2,5 milyon insanımızı deprem bölgesi dışındaki şehirlerde, yine yaklaşık 2,5 milyon insanımızı geçici barınma alanlarında misafir ediyoruz. Evini kaybetmiş insanlarımızı bir an önce yeni yuvalarına kavuşturmak istiyoruz. Bunun için kalıcı konutların inşa sürecini, depremin hemen ardından başlattık.

"Amacımız 650 bin yeni konut yaparak depremzede vatandaşlarımıza teslim etmektir"

Yürüttüğümüz hasar tespit çalışmaları sonunda tüm deprem bölgesinde 313 bin binadaki 894 bin bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olduğunu gördük. Amacımız 319 bini 1 yıl içinde olmak üzere toplam 650 bin yeni konut yaparak depremzede vatandaşlarımıza teslim etmektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız, 319 bini bir yıl içinde olmak üzere toplam 650 bin yeni konut yaparak depremzede vatandaşlarımıza teslim etmektir.https://t.co/ZDpsfy2Ug6 pic.twitter.com/ABJRke5vPQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 31, 2023

Yeni konutları zemin artı 3 ve 4 katı geçmeyecek binalarda 3 oda 1 salon olarak güvenli ve kullanışlı bir tasarımla yapıyoruz, yapacağız. Köy evlerimizi de tek katlı, ahırı ve bahçesiyle her türlü talebe cevap verecek şekilde hazırlıyoruz. Gaziantep'te de 29 bin 741 deprem konutu ve 12 bin 607 köy evi inşa edeceğiz. Bu konutlardan 7 bin 87'sinin temelini bugün buradan atıyoruz.

Kilis'te inşa edeceğimiz 649 konutun temelini de yine bugün atıyoruz. Deprem konutlarımızın hak sahiplerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Projelerimizi bilim insanlarımızın ve mühendislerimizin yanı sıra şehrin yöneticilerinin, iş dünyasının, kanaat önderlerinin, vatandaşlarımızın da görüşlerini alarak şekillendiriyoruz. Attığımız her adımda şehirlerimizin tarihini, kültürünü, sanatını, sanayisini, ticaretini, tarımını velhasıl birikimini ve hedeflerini mutlaka gözetiyoruz.

"67 binin üzerinde konutun ve köy evinin yapım sürecini başlattık"

Yeni yerleşim yerlerinin tespitini, mevcut merkezlerin dönüşümünü hep bu anlayışla tasarlıyoruz. Bugüne kadar bölge genelinde 67 binin üzerinde konutun ve köy evinin yapım sürecini başlattık. Biraz sonra atacağımız temellerle beraber 30 bin konutun inşası da fiilen yürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugüne kadar bölge genelinde 67 binin üzerinde konutun ve köy evinin yapım sürecini başlattık.https://t.co/ZDpsfy2Ug6 pic.twitter.com/LWaBTK1Z2S — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 31, 2023

Neredeyse her gün yeni konut ihaleleri yapılıyor, yeni inşaatlara girişiliyor. Daha önce başlattığımız 500 bin konut, 1 milyon altyapı, arsa ve 50 bin işyeri projesini de kuralarını çekerek hak sahiplerini belirleyerek sürdürüyoruz. Milletimize verdiğimiz sözü tutmak için gece gündüz çalışıyoruz.

Van, Elazığ, Malatya, İzmir depremlerinde, Kastamonu, Bartın, Giresun sellerinde, Antalya ve Muğla yangınlarında nasıl kimseyi mağdur etmeden herkese evlerini teslim ettiysek, burada da aynısını Allah'ın izniyle gerçekleştireceğiz. Depremzede her kardeşimin hakkını, hukukunu, bizzat takip edecek, çalışmaların aksaksız sürdürülmesini sağlayacağız.

"Riskli binaların dönüşümüyle ilgili de kapsamlı bir hazırlık yapıyoruz"

Türkiye genelinde riskli binaların dönüşümüyle ilgili de kapsamlı bir hazırlık yapıyoruz. Türkiye Ulusal Risk Kalkanı modeliyle şehirlerimizi en kısa sürede depremlere, sellere, heyelanlara, yangınlara ve diğer tüm risklere karşı dayanıklı, güvenli, huzurlu hale getirmekte kararlıyız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Ulusal Risk Kalkanı modeliyle şehirlerimizi en kısa sürede depremlere, sellere, heyelanlara, yangınlara ve diğer tüm risklere karşı dayanıklı, güvenli, huzurlu hale getirmekte kararlıyız.https://t.co/ZDpsfy2Ug6 pic.twitter.com/DH9yl5E8M9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 31, 2023

"Şimdi bir kez daha Cumhur İttifakı olarak desteğinize talibiz"

Neredeyse 30 yıldır belediye başkanı, başbakan, cumhurbaşkanı olarak milletimizin hizmetkârı bir kardeşinizim. Bugüne kadar milletimize verdiğimiz her sözü tuttuk, tarihimizin en kapsamlı, en güçlü, en hakkaniyetli demokrasi ve kalkınma atılımlarının altında imzamız var. Milletimiz de sağ olsun bugüne kadar bizi hiçbir zaman yalnız koymadı. Hep destek oldu, hep yanımızda oldu. Özellikle Gaziantep'in, Gazianteplilerin, sizlerin teveccühünün bizim gönlümüzde ayrı bir yeri var.

Şimdi bir kez daha Cumhur İttifakı olarak desteğinize talibiz. Cumhuriyetimizin ilk asrı acısıyla, tatlısıyla bizleri bu noktaya kadar getirdi. Son 20 yılda ülkemize kazandırdığımız güçlü demokrasi ve kalkınma altyapısıyla önceki dönemlerin eksiğini önemli ölçüde telafi ettik. Artık asıl büyük şahlanışın eşiğindeyiz. Allah'ın izniyle önümüzde 14 Mayıs seçimleri var. Kazasız belasız bir şekilde bu seçimi de atlattıktan sonra tüm vaktimizi ve enerjimizi Türkiye Yüzyılı'nın inşasına vereceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde 14 Mayıs seçimleri var. Kazasız belasız bu seçimi de atlattıktan sonra tüm vaktimizi ve enerjimizi Türkiye Yüzyılı'nın inşasına vereceğiz.https://t.co/ZDpsfy2Ug6 pic.twitter.com/cBOJLbOWPn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 31, 2023

"Koalisyonlarla bu ülke nasıl bir yere gidemediyse bilin ki şimdi de bir yere gidemez"

Sayın Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi, böyle 7'li koalisyonlarla masa üstü, masa altı koalisyonlarla bu ülke nasıl bir yere gidemediyse bilin ki şimdi de bir yere gidemez. Dün nasıl durmak yok yola devam dediysek, nasıl mücadeleleri hep birlikte verdiysek şimdi de bunu Cumhur İttifakı olarak birlikte vereceğiz.

"Türkiye'yi daha büyük bir vizyona kavuşturmak istiyoruz"

Dünyanın ve ülkemizin kritik bir yol ayrımında olduğu bugünde doğru adımlarla yola devam diyerek Türkiye'yi daha büyük bir vizyona kavuşturmak istiyoruz. Türkiye'nin sahip olduğu mevcut kazanımlar gibi bundan sonra elde edeceğimiz tüm imkanları da milletimizin her bir ferdinin hizmetine sunacağız. Biz size efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik.

Ülkemizin eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda, haberleşmede, enerjide, tarımda, sanayide, şehirleşmede, sporda, sosyal desteklerde nereden nereye geldiğini görenler bu sözümüzle neyi murad ettiğimizi çok iyi bilir. Öyleyse şurada kaldı 40 gün. Gayet yoğun bir çalışma yapıyor muyuz? Durmadan, usanmadan bu çalışmayı yürütüyor muyuz? Biliyorsunuz artık Cumhurbaşkanı seçmek demek yürütmenin başını, devleti ve hükümeti idare edecek kişiyi seçmek demek.

"Al sana 2 tane, sana 3 tane, sana 5 tane der gibi ulufe dağıtıyorlar"

Derdi millet olmayanlar, derdi ülke olmayanlar, derdi evlatlarımızın geleceği olmayanlar, işportacı mantığıyla bu makamı ulufe dağıtma yeri haline getirmeye çalışıyor. Al sana 2 tane, sana 3 tane, sana 5 tane der gibi ulufe dağıtıyorlar. Biz hizmetin peşindeyiz. 20 yıl bunu yaptık. Milletimiz bu göreve aday olanlardan kime ne dağıtacağının sözünü değil, kendisine hangi hizmetleri getireceğinin, hangi eserleri kazandıracağının programını, projesini bekliyor.

"Türkiye Yüzyılı'nın inşası sürecinde hayata geçireceğimiz programları hazırlamaya başladık"

Gaziantep'te üniversiteler, Gaziantep'te havalimanı ve şimdi ikinci pist. Bütün bunları bizler yaptık. 20 yıllık tecrübemizden aldığımız güç ve birikimle Türkiye Yüzyılı'nın inşası sürecinde hayata geçireceğimiz programları hazırlamaya başladık. Bunların bir kısmını seçim beyannamemizde yakında kamuoyuna açıklayacağız. Kentsel dönüşümden raylı sistemlerin ülke geneline yaygınlaştırılmasının ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Bu raylı sistemleri Gaziantep'te yaptık, bundan sonra da yine biz yaparız.

"YSK suratlarına vurdu mu?"

Dış politikada ülkemizin etki alanını, itibarını, kazançlarını güçlendirecek duruşumuzu, yeni adımlarla tahkim edeceğiz. Yönetim sistemini daha da geliştirmek için kapsamlı analiz çalışmaları yaptık. Yeni anayasa konusundaki taslağımızı da belli bir seviyeye getirmiştik. İşte çıkmışlar Erdoğan aday olamaz. Ne oldu? YSK suratlarına vurdu mu? Şimdi ne diyorlar AYM'ye gidiyoruz. Yolunuz açık olsun. AYM'nin bundan önce bu konularda ne karar verdiğinden de bunların haberleri yok.

Bunlar ne anayasa bilir ne kanun. Bunların bütün demokrasiyle yakından uzaktan alakası yok. Bunlar, teröristlerle el ele, kol kola yol yürürler. 14 Mayıs'ta bunları Cudi'ye, Gabar'a, Besler Deresi'ne gömmeye var mıyız? Geçmişte gömdük mü? Gene gömeceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Evet işte terörle ülkemizde bunlar neler çektirdi biliyorsunuz. Diyarbakır'da 251 kardeşimizi bunlar sokağa dökerek şehit etmediler mi? Şu anda içeride değil mi? İçeride… Şimdi söz veriyorlar kapalı kapılar arkasında. Yok şunu da kurtaracağız, bunu da kurtaracağız. Bay bay Kemal, bu millet sana bu yolu açmayacak.

"Savunma sanayii projelerimizin hepsi zaten başlı başına bir efsane"

Salgın döneminde adeta kurtarıcımız olan şehir hastanelerimizi yaygınlaştırıyoruz. Sağlık hizmetlerinin niteliğini artırıyoruz. Savunma sanayii projelerimizin hepsi zaten başlı başına bir efsane. İHA'yı yaptık mı, SİHA'yı yaptık mı, AKINCI'yı yaptık mı, hepsinden öte KIZILELMA'yı yaptık mı? Türkiye nereden nereye geldi. Şimdi çıkmışlar diyorlar ki bunların hepsini gözden geçireceğiz, yol vermeyiz. Sen zaten hayatında bu millete en ufak bir hizmet veremedin ki.

"Muhalefetin tek vaadi ise ülkeyi eski günlerine döndürmektir"

Enerjide müjde üstüne müjde açıklıyoruz. Yenileri de sırada. Tek tek saymaya kalksak saatler alır. Çünkü her alanda benzer hazırlıklar içindeyiz. Türkiye öylesine dinamik bir ülke ki burada durmak demek, mevcutla yetinmek demek gerilemeye, kaybetmeye başlamak demektir. Bunun için bizim vizyonumuzu da, programlarımızı da, projelerimizi de sürekli daha ileriye taşımamız gerekiyor. Muhalefetin tek vaadi ise ülkeyi eski günlerine döndürmektir.

"Kimsenin gücü Türkiye'yi çeyrek asır, yarım asır önceye götürmeye yetmeyecektir"

Aslında vadettikleri koalisyonların, kaos ve kargaşa dönemlerinin, yokluk ve yoksulluk dönemlerinin Türkiye'si. Bu ülkenin o dönemde neler kaybettiğini, bu CHP iktidarlarının bu ülkede gaz yağı kuyruklarını nasıl gerçekleştirdiğini burada benim emsalim olanlar gayet iyi bilir. Yağ kuyruklarını biliyoruz değil mi? Ekmek kuyruklarını biliyoruz değil mi? Bunlar hep CHP'nin dönemidir. Hiç kimsenin gücü Türkiye'yi çeyrek asır, yarım asır önceye götürmeye yetmeyecektir. Milletimiz, Gaziantep buna izin vermeyecektir. Nurdağı buna izin vermeyecektir. İslahiye buna izin vermeyecektir. Bu duygularla bir kez daha temelini attığımız deprem konutlarının hayırlı olmasını diliyorum.