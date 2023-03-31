Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma 16:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Bozdağ İyi Parti binasına yönelik saldırıyı kınadı
Adalet Bakanı Bozdağ İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan saldırıyı kınayarak, saldırının bütün boyutlarıyla aydınlatılacağını söyledi.
Bekir Bozdağ, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan saldırıyı kınadığını belirterek, şunları kaydetti:
"Saldırı hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Saldırı bütün boyutlarıyla aydınlatılacaktır. Saldırgan yakalanmadan, saldırganın kimliği belli olmadan, saldırının sebebi henüz bilinmeden, bu çirkin saldırıyı siyasi maksatla istismar etmek de doğru değildir. Hakikat ortaya çıkarılacak, adalet tecelli edecektir."
Etiketler: Adalet Bakanlığı Bekir Bozdağ İyi Parti
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