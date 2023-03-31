Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma 20:33Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Katılım Finans Kanunu Teklifi Meclis'te
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
AK Parti tarafından hazırlanan katılım finans sektörüne ilişkin kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Teklifin yasalaşması ile Türkiye Katılım Finans Kuruluşları Birliği kurulması hedefleniyor.
Katılım Finans Kuruluşları Birliği'nin kurulmasını öngören 26 maddelik yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.
AK Partili milletvekillerinin imzasını taşıyan teklifte, katılım finans kapsamında yer alan kurum, kuruluş ve faaliyetlerin katılım finans esaslarına uyumunu sağlamak üzere kanunda çeşitli yönetişim mekanizmaları tanımlandı.
Katılım finans sisteminin reel sektörü daha fazla desteklemesini sağlayacak çeşitli düzenlemeler öngörüldü.
Katılım finans kuruluşlarının mezkur kanunlarda tanımlanan faaliyet konularının yanı sıra finansman işlemlerinde alım, satım, ortaklık veya kiralama yöntemlerini de kullanmaları amaçlanıyor.
Etiketler: TBMM
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