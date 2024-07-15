Emine Erdoğan: Tüm kahramanlarımıza minnettarız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında 15 Temmuz şehitlerini yad etti.
Emine Erdoğan, "15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda, şehitlerimizin aziz hatırasını hürmetle yad ettik. Vatan aşkıyla göğsünü siper eden tüm kahramanlarımıza minnettarız." ifadelerini kullandı.
Emine Erdoğan, paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile katıldığı 15 Temmuz Şehitler Makamı ziyaretinden fotoğraflara da yer verdi.
15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda, şehitlerimizin aziz hatırasını hürmetle yâd ettik. Vatan aşkıyla göğsünü siper eden tüm kahramanlarımıza minnettarız. ???????? pic.twitter.com/Xkwa6rFJU8— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) July 15, 2024