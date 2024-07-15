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Gündem
TRT Haber 15.07.2024 15:11

Emine Erdoğan: Tüm kahramanlarımıza minnettarız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda, şehitlerimizin aziz hatırasını hürmetle yad ettik. Vatan aşkıyla göğsünü siper eden tüm kahramanlarımıza minnettarız" dedi.

Emine Erdoğan: Tüm kahramanlarımıza minnettarız
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında 15 Temmuz şehitlerini yad etti.

Emine Erdoğan, "15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda, şehitlerimizin aziz hatırasını hürmetle yad ettik. Vatan aşkıyla göğsünü siper eden tüm kahramanlarımıza minnettarız." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile katıldığı 15 Temmuz Şehitler Makamı ziyaretinden fotoğraflara da yer verdi.

 

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