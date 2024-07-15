15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlerin hedeflerinden biri de milli iradenin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'ydi.

Millet meydanlara koşarken, Ankara'da olan milletvekilleri de iktidar-muhalefet ayrımı olmadan parlamentoya koştu. Kapalı olması gereken Meclis'in ışıkları tek tek yandı. Meclis kürsüsünden darbeye meydan okundu.

Darbeye karşı tek ses bildiri

Hainler Meclis'i susturmak için bombalarını bu kez milletin kalbine attı. TBMM, 7 dakika arayla atılan iki bombanın hedefi oldu ancak buna rağmen vekiller Meclis'i terk etmedi.

Genel kurul, dönemin Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın başkanlığında 106 milletvekili ile toplandı. Kurallar ve temayüller bir kenara bırakıldı, demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkıldı.

İkinci bombanın ardından milletvekilleri sığınağa geçti. Üçüncü bomba da vekiller oradayken atıldı. İlk kez kullanılan sığınak, sabaha kadar vekillere ev sahipliği yaptı. Darbeye karşı tek ses olunan ortak bildiri de burada hazırlandı.

Atılan 3 bombada 32 kişi yaralandı

Türkiye kara geceden aydınlığa çıktığında Meclis'teki durum da yaşanan dehşeti ortaya koyuyordu. Atılan 3 bombada 32 kişi yaralandı. Meclis, 16 Temmuz günü saat 16.08'de olağanüstü toplandı. Sığınakta yazılan ortak bildiri özel oturumda okundu.

Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, milletvekillerine hitabına İstiklal Marşı'ndan dizeleri okuyarak başladı.

Meclis, darbe girişiminden milli iradeye gölge düşürmeden çıktı

Milletvekilleri o gece Gazi Meclis'e sahip çıktı. Bombalar büyük hasar verse de Meclis darbe girişiminden milli iradeye gölge düşürmeden çıktı.

Bombalanan yerler de FETÖ'Cülerin ihanetinin unutulmaması için ilk andaki haliyle bırakıldı.

Haber: Nursima Özonur

Kamera: Harun Aksoy