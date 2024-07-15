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TRT Haber 15.07.2024 11:47

FETÖ'ye 27 ilde 'KISKAÇ' operasyonu: 74 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 ilde FETÖ'ye yönelik son 4 gündür devam eden "KISKAÇ-22" operasyonlarında 74 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

FETÖ'ye 27 ilde 'KISKAÇ' operasyonu: 74 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Adana, Ankara, Antalya, Ardahan, Aksaray, Bartın, Bursa, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Isparta, İzmir, Karaman, Kocaeli, Konya, Kütahya, Kırşehir, Malatya, Manisa, Mersin, Ordu, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa ve Tokat'ta FETÖ'ye yönelik Kıskaç-22 operasyonları düzenlendi.

Son 4 gündür süren operasyonlarda gözaltına alınan 74 şüphelinin, örgütün sözde "adliye, askeri, emniyet mahrem ve güncel yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları belirlendi.

Zanlıların, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları, daha önce gözaltına alınan şüphelilerin ifade ve teşhislerinde isimlerinin geçtiği, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu anlaşıldı.

Operasyonlarda yüklü miktarda döviz, Türk lirası ve altın ele geçirilirken, dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

"FETÖ'cülere göz açtırmayacağız"

Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların işbirlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

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