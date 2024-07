Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'a oyun diyenleri affetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, FETÖ'nün darbe girişiminin akamete uğratılmasının 8. yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bulunan "15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaret etti.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kur'an-ı Kerim okudu. Şehitler için dua edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaretinde Kur'an-ı Kerim okudu. pic.twitter.com/DtIIuWlgPJ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 15, 2024

Şehitler Makamı'nı ziyaretinin ardından Hafıza 15 Temmuz Müzesi önünde vatandaşlara hitap eden Erdoğan, şunları kaydetti;

Şehitlerimizin değerli yakınları, kahraman gazilerimiz sizleri en kalbi duygularımla, hükmetle muhabbetle selamlıyorum. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci seneidevriyesindeyiz. Milletimizin darbecilere karşı destan yazdığı bu tarihi günde yine tek yürek, tek bilek olarak bir aradayız. Az önce istiklal ve istikbalimiz uğrunda fedaican eyleyen kahramanlara fatihalarımızı gönderdik. Rabbim o gece göğüslerini kurşunlara siper ederek şehadet şerbeti için tüm kardeşlerimizin ruhlarını şad mekanlarını cennet eylesin diyorum. Aynı kutlu gaye ağrında mücadele ederken yaralanan gazilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz şehitleriyle birlikte vatanımıza, bayrağımıza ve istikbalimize sahip çıkarken şehit düşen tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

"Sadece köprü üzerinde 34 vatan evladını şehit verdik"

Darbe girişiminin ilk anlarından itibaren bizim çağrımızı dahi beklemeden hainlere direnmek üzere sokaklara, meydanlara koşan herkese bugün bir kez daha teşekkür ediyorum. 15 Temmuz gecesi milletin iradesinin adeta şaha kalktığı tam anlamıyla gerçek bir kahramanlık hikayesi yazıldığı yerlerin en başında hemen ileride bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geliyor. Kalkışmanın başladığı yer olan köprüde darbeci alçaklar gece boyunca sabaha kadar kan dökmeye, masumları katletmeye devam ettiler. Sadece köprü üzerinde 2'si polis olmak üzere toplam 34 vatan evladını şehit verdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Darbecilere meydan okuyan milli irade kahramanlarını, her daim şükranla anacağız. Adını tarihe ve milletimizin kalbine altın harflerle yazdıran şehitlerimizin kahramanlıklarını dilden dile, gönülden gönüle aktararak yaşatacağız." #15Temmuz pic.twitter.com/voBKaQ8UAA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 15, 2024

"Şehitlerimizin kahramanlıklarını yaşatacağız"

Darbecilerin kalleş ve vahşi yüzünü burada işledikleri cinayetlerde hep beraber gördük. Hafızamıza kazınan o sahnelerin hiçbirin unutmadık ve unutmuyoruz. Aynı şekilde milletimizin çıplak elleriyle tanklara ve ölüm kusan silahlara karşı verdiği destansı mücadeleyi de büyük bir iftiharla hatırlıyoruz. İnsan bir kere ölür, adam gibi ölür diyen öleceksek ülkemiz ve milletimiz için adam gibi ölelim diyerek darbecilere meydan okuyan milli irade kahramanlarını her daim şükranla anacağız. Adını tarihe ve milletimizin kalbine altın harflerle yazdıran şehitlerimizin kahramanlıklarını dilden dile, gönülden gönüle aktararak yaşatacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'a oyun diyenleri, tiyatro diyenleri, utanmadan danışıklı dövüş diyenleri de kıyamete kadar affetmeyeceğiz. pic.twitter.com/ScLc526Thj — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 15, 2024

"15 Temmuz'a oyun diyenleri kıyamete kadar affetmeyeceğiz"

15 Temmuz'a oyun diyenleri, tiyatro diyenleri, utanmadan danışıklı dövüş diyenleri de kıyamete kadar affetmeyeceğiz. 15 Temmuz'a bu çirkin iftiraları atanlar Türkiye üzerine oynanmak istenen kanlı oyunun, tezgahlanmak istenen büyük tiyatronun birer figüranlarıdır. Bu millet istiklaline dokunan, iradesine pranga vurmaya kalkan her oyunu nasıl bozmuşsa bundan sonra da bozmaya devam edecektir. Rabbim bir daha bizleri böyle menfur girişimlerle karşı karşıya bırakmasın diyorum. Şehitlerimizi unutmadığımız, 15 Temmuz ruhunu ihya ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bu akşam o gece gazilikle müşerref olan bir diğer mekan olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde aziz milletimizle beraber olacağız. Birileri unutturmak için akla ziyan bahaneler üretse de biz 15 Temmuz'a tüm kalbimizle, tüm gücümüzle sahip çıkmaktan geri durmayacağız. Tekrar her birinize şükranlarımı sunuyor aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimizden Allah razı olsun diyorum.