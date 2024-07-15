Çok Bulutlu 25.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 15.07.2024 10:32

MİT'e gelen ihbar, tarihin seyrini değiştirdi

15 Temmuz günü öğle saatlerinde MİT yerleşkesine gelen bir ihbar, tarihin seyrini değiştirdi. Dönemin MİT Başkanı Hakan Fidan'ın Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'la görüşmesi üzerine FETÖ'cü hainler deşifre olduklarını düşünerek paniğe kapıldı. Erkene çekilen ihanet planına Teşkilat'ın isimsiz kahramanları geçit vermedi.

okuma süresi
Okuma süresi

Ankara Yenimahalle'deki Milli İstihbarat Teşkilatı, saatleri 14.20'yi gösterdiğinde gelen bir ihbarla hareketlendi. O ihbar, ülkenin geleceğini değiştirdi.

Gelen kişi Kara Havacılık Komutanlığı'nda görevli bir binbaşı, 'söyleyeceklerinin çok önemli olduğunu' söyledi.

Kara Havacılık Okulu'nda görevli bazı askerler tarafından MİT Başkanı Hakan Fidan'a yönelik bir operasyon olacağına ilişkin bilgiler verdi. Bu istihbarat enine boyuna değerlendirildi ve Hakan Fidan harekete geçti.

İhbarın ardından dönemin MİT Başkanı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanlığı'na gitti ve dönemin Genelkurmay Başkanı olan Hulusi Akar ile görüştü. Bu görüşme FETÖ'cü hainlerin paniğe kapılmasına sebep oldu.

Deşifre olduklarını düşünen hainler, kalkışma saatini erkene aldı

Darbe planlarının deşifre olduğunu düşünen hainler, 16 Temmuz sabaha karşı saat 3'te planladıkları o kanlı kalkışmayı 15 Temmuz akşamı saat 20.00'ye çekti.

FETÖ'nün devleti ele geçirme planının önünde engel olan kurumların başında geliyordu Milli İstihbarat Teşkilatı. Bu nedenle 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainler, teşkilatı da hedefi aldı. Devletin ve ordunun içindeki darbeci hainler, saat 22.38'te MİT binasına ilk kurşunu attı.

Çatışma, sabah saatlerine dek sürdü.  Teşkilatın isimsiz kahramanları, o gece bir destan daha yazdı. Karargah, hainlere teslim edilmedi.

ETİKETLER
15 Temmuz Darbe Girişimi FETÖ MİT
Sıradaki Haber
Emine Erdoğan: 15 Temmuz birlik ve beraberliğin zaferidir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:21
Aliyev'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mektubu
11:19
İsrail'in Gazze'ye gece boyu düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli öldü
11:15
Avrupa ülkeleri, Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'i silahlandırıyor
11:22
Emtia piyasası geçen hafta yönünü aşağıya çevirdi
11:05
Bursa şeftalisi tescillendi
11:25
Devlet Bahçeli: PKK neyse FETÖ aynısıdır
15 Temmuz'da şehitlikler ziyaret edildi
15 Temmuz'da şehitlikler ziyaret edildi
FOTO FOKUS
15 Temmuz'da hükümete destek veren ilk siyasi lider: Devlet Bahçeli
15 Temmuz'da hükümete destek veren ilk siyasi lider: Devlet Bahçeli
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ