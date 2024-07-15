15 Temmuz'da hükümete destek veren ilk siyasi lider: Devlet Bahçeli

15 Temmuz hain darbe girişiminde hükümete destek veren ilk siyasi lider MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. Bahçeli, önce dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ı aradı ve "yanınızdayız" dedi. Ardından yaptığı açıklamada demokrasi dışı arayışların karşısında olduklarını vurguladı.

2018'de hukuki çatısı oluşturulan ve resmi olarak kurulan 'Cumhur İttifakı'nın temelleri o gece meydanlarda atıldı.

Kalkışmayı 'kanlı terör saldırısı' olarak nitelendirdi

Bahçeli, darbe girişiminden haberdar olduktan sonra kurmaylarıyla beraber partisinin genel merkezinde gelişmeleri takip etti. Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ı ilk arayan siyasetçi Bahçeli oldu. Gün 16 Temmuz'a döndüğünde, gecenin en karanlık anında yazılı bir açıklama yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi her türlü demokrasi dışı arayışa tavırlı ve karşıdır. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki, Türk milleti bu badireyi atlatacaktır. Milli birlik ve beraberliğimizi bozmaya hiç kimsenin gücü de yetmeyecektir.

Devlet Bahçeli, darbe girişiminin bastırılmasının ardından toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olağanüstü oturumunda da hukuk ve demokrasi mesajı verdi. Kalkışmayı 'kanlı terör saldırısı' olarak nitelendirdi.

Bu şerefsiz kalkışma, bu karanlık darbe girişimi yalnızca seçilmiş hükümet veya milletvekillerine değil, Türk milletinin tamamını hedef almıştır.

Bahçeli, 15 Temmuz sonrasında devletin yeniden yapılandırılmasında ve FETÖ ile mücadelede hükümetin yanında yer aldı. 2016'nın Ekim ayındaki çağrısıyla 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin önü açıldı.

15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlere karşı meydanlarda temelleri atılan 'Cumhur İttifakı', 21 Şubat 2018'de resmi hüviyete büründü.