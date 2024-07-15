Dönemin TEM Daire Başkanı Aslan, 15 Temmuz'da yaşadıklarını anlattı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan 15 Temmuz'da yaşadıklarını TRT Haber'e anlattı.

15 Temmuz gecesinin kahramanlarından biri de dönemin Terörle Mücadele Daire Başkanı olan Turgut Aslan'dı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, 15 Temmuz'da yaşadıkları TRT Haber'e anlattı.

İhanet gecesinin ilk saatlerinde darbecilere müdahale etmek isteyen Aslan, hareketliliği fark edince Jandarma Genel Komutanlığı'na gitti.

15 Temmuz günü Jandarma’da hareketlilik hissettim. Ondan sonra oraya gittim. Korumam Hasan Gülhan vardı. Ben içeri girmek istediğimi söyledim. Arif Çetin'le randevulaşmıştım. O zaman harekat başkanıydı. Yurtta sulh konseyi yönetime el koydu giremezsin dediler. Olsun ben gireceğim dedim. Yetkili kim varsa söyleyin dedim.

"Öldü diye bir kenara bıraktılar"

Zor da olsa içeri giren Aslan, korumasıyla birlikte toplantı odasına alındı. İçeri girdiklerinde Gülhan ile beraber rehin alındıklarını anlatan Aslan, "Gözlerimizi bantladılar. Arkadan da ellerimizi kelepçelediler. Ben lavaboya gideceğim dedim. 'Ben seni öyle bir yere göndereceğim ki lavaboya ihtiyacın olmayacak' dedi. Şimdi içeride yatıyor. Müebbet hapis cezası almış" diye konuştu.

Turgut Aslan ve koruması Hasan Gülhan'ın elleri ve gözleri bağlandı, sabaha karşı infaz kararları verildi. Hainler, Aslan ve korumasının başına iki el ateş ettiler.

Korumasını şehit ettiklerini söyleyen Aslan, "Benim de kafama sıktılar, öldü diye bir kenara bıraktılar. Ondan sonra Gaziantep Özel Harekat'tan gelmişler beni bulmuşlar. Öldü zannetmişler. Allah'a şükür ölmemişim. Gaziantep Özel Harekat da gelince ben kelime-i şehadet getiriyormuşum" dedi.

Fetullah Gülen bana haber göndermiş bizimle olsun diye ben asla sizinle olmam dedim. Beni onun için öldürmek istediler.

Uyandığında ilk sorduğu soru "Bu ülkede demokrasi var mı?" oldu

Koruma memuru Hasan Gülhan şehit oldu, yaralı olarak hastaneye kaldırılan Turgut Aslan da tedavi altına alındı. 103 gün sonra uyandığında ilk sorduğu soru "Bu ülkede demokrasi var mı?" oldu.

Aslan, "Uyanmışım 'bu ülkede demokrasi var mı?' diye sormuşum. Ondan sonra 'FETÖ başarılı oldu mu? FETÖ başarılı olduysa demokrasi kaybetti halk kaybetti. FETÖ başarılı olmadı ise halk kazandı' demişim. FETÖ başarılı olamadı deyince sevinmişim" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin özellikle gençlere iyi anlatılması gerektiğini söyleyen Aslan, "Bu 15 Temmuz olayı zor bir olay. O gün 253 tane şehit verdik. Öyle kolay değil yani. Z kuşağı dediğimiz kuşak, onlara anlatmak lazım. Onlar bilmiyorlar. İyi anlatmak lazım." dedi.