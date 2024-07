'Milletin zaferi' bestelere yansıdı

15 Temmuz 2016 gecesi, milletin FETÖ’cü hainlere karşı dik duruşu ve zaferi bestelere yansıdı.

Ünlü besteci ve piyanist Fahir Atakoğlu’nun o geceye dair hislerini ve milletin kararlılığını notalarla ifade ettiği eserler, İletişim Başkanlığınca düzenlenen 15 Temmuz Destanı Milletin Zaferi konserinde izleyicilerle buluştu.

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konsere, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, İstanbul Valisi Davut Gül ve birçok davetli katıldı.

Altun: 15 Temmuz gecesi yaşadıklarımız müziğin diliyle ölümsüzleştirildi

Fahrettin Altun, Fahir Atakoğlu’na yaptığı bu çalışmadan dolayı teşekkür etti.

"Fahir bey, esas itibariyle bu albümü 2021 yılında hazırladı. Kendisiyle yakın bir koordinasyon halinde çalıştık ve gerçekten ortaya muhteşem bir sanat eseri çıktı. Albümde 9 senfonik eser yer alıyor. Her bir eser, milletçe 15 Temmuz gecesinde an be an yaşadıklarımıza müziğin diliyle adeta ölümsüzleştiriyor."

Altun, her bir eserin ayrı bir anlam ifade ettiğini söyleyerek, "İlk önce 'ihanet' adlı eser var ve bu eserle, FETÖ’cü hainlerin kirli emellerini tekrar hatırlıyoruz. Sonrasında yer alan; ‘Şeref’ eserinde milletimizin asaletini, 'Marmaris' eserinde sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı ve ferasetli liderliğini “Sela” ve “Çağrı” bölümlerinde vatandaşlarımızın akın akın, büyük bir cesaretle meydanlara inişini, koşuşunu “Başkomutan” ve 'Milletin Evi' eserlerinde kahramanlığı ve cesareti, milleti ve liderinin bütünleşmesini, 'Şehitler Köprüsü' ve 'Demokrasi Nöbeti' eserlerindeyse aziz milletimizin fedakarlığını ve azmini tekrar tekrar hatırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Fahir Atakoğlu, "Böyle bir gecede, şehit olan tüm vatandaşlarımızı Allah'tan rahmetle anıyorum. Ve onlara şimdi çalacağımız eseri ithaf etmek istiyorum" dedi.

Konserde, milletin azmini simgeleyen eserler büyük beğeni topladı.