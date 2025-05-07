Bakan Ersoy: Arkeoloji alanında yürütülen çalışmalarla tarih yazıyoruz

Bakan Ersoy, ATO Congresium'da düzenlenen Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'nda yaptığı konuşmada, bir mirasa sahip olmanın, varisleri açısından büyük ahlaki sorumluluğu da beraberinde getirdiğini belirtti.

Sahip olunan mirası muhafaza etmenin zor ve değerli olduğunu dile getiren Ersoy, bakanlık olarak medeniyete ait eserlere her zaman ayrı bir önem verdiklerini vurguladı.

"Binlerce eserin yeniden ülkemize getirilmesini sağladık"

Ersoy, "Ülke içindeki kültürel mirasın ihyası için tarihin en yoğun çalışmalarını gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugün Türkiye Cumhuriyeti, arkeoloji alanında yürüttüğü çalışmalarla adeta tarih yazıyor. Ayrıca dünyanın dört bir yanına kaçırılan tarihi eserlerimizin peşine düşerek binlerce eserin yeniden ülkemize getirilmesini sağladık." diye konuştu.

Uluslararası kültür ve sanat kamuoyunun, Türkiye merkezli yürütülen çalışmaları yakından takip ettiğini aktaran Ersoy, ​​​​​​​medeniyete ait eserlere sahip çıkmaya, mirası korumaya ve dünyanın dört bir yanında anlatmaya devam edeceklerini söyledi.

​​​​​​​Bugün açılışını gerçekleştirdikleri Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'nın kadim mirasa karşı gösterilen ​​​​​​duyarlılığı yansıtması açısından çok değerli olduğunu dile getiren Ersoy, şunları kaydetti:

​​​​​​​ "Bu tarz organizasyonlar sayesinde geçmişle bugün arasında daha güçlü bağlar kuruyor, çok kıymetli sanatçılarımızın emekleriyle oluşan sanatlarımızın unutulmasına izin vermiyoruz. Aynı zamanda yeni kuşaklara ilham oluyoruz. Yüzyıllara uzanan birikim neticesinde oluşan sanat eserlerine biraz daha yakından bakıldığında fuarda sadece eserler sergilenmiyor. Aynı zamanda estetiği, iyiliği ve güzelliği her zaman merkezine alan bir inancın, kültürün ifade ediliş biçimi de gün yüzüne çıkıyor.

Tezhip, ebru, minyatür, çini başta olmak üzere tüm İslam sanatları, yüksek bir manevi duyarlılık ekseninde sabırla ve tevazuuyla işlenmiş özel bir yerden hitap etmektedir. İşte bu sebeple Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak geleneksel Türk-İslam sanatlarının hitabına kulak vermeye, İslam sanatlarına destek olmaya devam edeceğiz. Geleneksel sanatlarımızı tüm dünyada etkin bir şekilde tanıtmayı sürdüreceğiz."