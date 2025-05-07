"Gezen Sinema" tırı, 7 yılda 358 ilçeye ulaştı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sinema Genel Müdürlüğü ile Sanat için Yola Çık Kültür ve Sanat Derneği işbirliğiyle başlatılan proje, 2018'den itibaren 1 milyona yakın seyirciye sinema keyfini yaşattı.

21 il ve 60 ilçeyle yolculuğuna başlayan tır, bugüne dek 61 il ve sinema salonlarına erişimi olmayan 358 ilçede, 895 bin çocuğu aileleriyle birlikte sinemayla buluşturdu.

"Gezen Sinema" tırı, 2023'te 347 binden fazla izleyiciye ulaştı

İklimlendirme sistemine ve 90 koltuk kapasitesine sahip "Gezen Sinema" tırı, yalnızca 2023'te 347 binden fazla izleyiciye ulaşarak en yüksek katılıma sahne oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sinema Genel Müdürü Birol Güven, beyaz perdeyi daha ulaşılabilir hale getirme isteklerini vurgulayarak, hayal kurmayı teşvik edip toplumla sinema arasındaki bağı güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Sinemanın renklerini Anadolu'nun en uzak köylerinden şehir merkezlerine taşıdıklarını ifade eden Güven, Ankara ve Erzincan'daki gösterimlerin ardından Tunceli'de de halkla buluştuklarını kaydetti.

Anadolu’nun dört bir yanına beyaz perdeyi taşıyan "Gezen Sinema" tırı, mart ayı boyunca Ankara'nın Beypazarı, Nallıhan, Kızılcahamam, Çubuk ve Kalecik ilçelerinde film gösterimleri düzenledi.

Tırın geçen ay Erzincan'ın Refahiye, Kemah, İliç, Kemaliye, Üzümlü, Tercan, Otlukbeli ve Çayırlı ilçeleri ile şehir merkezinde gerçekleştirdiği etkinlikler de beğeni topladı.

Tunceli'de Pülümür, Pertek, Nazımiye ve Mazgirt'te izleyiciyle buluşan "Gezen Sinema" tırının yolculuğu, mayıs sonuna kadar Hozat, Çemişgezek, Ovacık ve şehir merkezindeki gösterimlerle devam edecek.

Beyaz perdeyi hiç görmemiş çocukları ücretsiz gösterimlerle sinemanın büyülü dünyasıyla tanıştıran gezen sinema tırının, bu yıl sonuna kadar ulaşacağı duraklar sırasıyla Elazığ, Şırnak, Hatay, Mersin, Çorum ve Yozgat olacak.