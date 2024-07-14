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Bilim Teknoloji
TRT Haber 14.07.2024 21:14

Türksat 6A'da 4. ateşleme salı günü gerçekleşecek

Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın uzay yolculuğunda 3. ateşleme süreci başarıyla gerçekleşti. Planlanan 5 ateşlemeden dördüncüsü ise 16 Temmuz’da gerçekleşecek.

Türksat 6A'da 4. ateşleme salı günü gerçekleşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın ateşleme süreci hakkında paylaşımda bulundu.

Türksat 6A'nın ateşleme aşamalarının başarıyla gerçekleşmeye devam ettiğini belirten Uraloğlu, "Bugün 7 dakika süren 3. ateşleme sürecini de olumlu sonuçlandırdık. TÜRKSAT 6A, tarihi yolculuğunu ve yörüngesine ilerleyişini sürdürüyor" ifadesini kullandı.

Planlanan 5 ateşlemeden dördüncüsü 16 Temmuz’da 

Bakan Kacır da sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, 4. ateşlemeye ilişkin bilgi verdi.

Milli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı görev yörüngesine yaklaştırmak için planlanan üçüncü ateşlemenin bu sabah yapıldığını hatırlatan Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"İkinci ateşlemenin ardından elde ettiğimiz 0,6 derecelik yörünge eğikliğini bu ateşleme ile 0,05 dereceye düşürdük ve 32 bin 32 km olan enberi irtifasını 35 bin 791 km'ye kadar çıkardık. Artık yörüngemiz daha dairesel. Yaklaşık 7 dakika süren bu yörünge transferi manevrası için 58,6 kilogram kimyasal itki yakıtı kullanıldı. Planlanan 5 ateşlemeden dördüncüsü 2 gün sonra 16 Temmuz’da gerçekleşecek."

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Abdulkadir Uraloğlu Mehmet Fatih Kacır Türksat TÜRKSAT 6A Uydu
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