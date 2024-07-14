KARTAL yazılımı ilk seferde NATO sertifikasını aldı

Türk savunma sanayisi bünyesinde kuruluşunun üzerinden geçen 42 yılda yazılım tabanlı birçok ürüne imza atan HAVELSAN, güvenlik güçlerinin hizmetine sunduğu bu çözümlerle aynı zamanda ihracat başarılarına ulaştı.

HAVELSAN, katıldığı uluslararası fuar ve tatbikatlarda sahip olduğu yetkinlikleri vitrine çıkardı.

Şirket son olarak Polonya'nın Bydgoszcz kentindeki NATO Müşterek Kuvvet Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen NATO'nun en büyük dijital birlikte çalışabilirlik tatbikatı CWIX 2024'e katılım sağladı.

HAVELSAN'ın ürünü KARTAL Komuta Kontrol Yazılımı ve link bileşenleri, ilk defa katılmalarına rağmen NATO Sertifikasyonu olan Assurance Verification and Validation-AV&V testlerinin tamamından başarıyla geçti.

KARTAL ve link bileşenleri, CWIX tatbikatına ilk katılımlarında, NATO Federe Görev Ağı (Federated Mission Networking - FMN) uyumluluğunun resmi olarak onaylanması anlamına gelen özel testlerden de başarıyla geçerek NATO sertifikasyonuna hak kazandı. HAVELSAN, Hava Kuvvetleri Bilgi Sisteminin CWIX 2024'teki test ve sertifikasyon faaliyetlerine de destek verdi.

KARTAL Komuta Kontrol Yazılımı, Hava Kuvvetleri Komutanlığının Kontrol İhbar Merkezlerinde gerçek zamanlı tanımlanmış hava resmi üretme, gözetleme, silah kontrol ve bazı simülasyon fonksiyonlarını içeren temel bir komuta kontrol yazılımı olarak HAVELSAN tarafından geliştirildi.

Ülkelerin komuta ve kontrol bilgi sistemlerinin hem NATO hem de diğer ülkelerin sistemleri ile karşılıklı çalışabilirliklerinin test edildiği CWIX tatbikatlarında NATO görevlerine katılımın önemli bir ön şartı olan sertifikasyonların alınması HAVELSAN ürünlerinin geldiği seviyeyi göstermesi açısından önem taşıyor.

Geliştirdiği yeteneklerle 2012 yılından bu yana CWIX tatbikatlarına aktif olarak katılım sağlayan HAVELSAN; 2019 yılında DOOB ve KAŞİF, 2023 yılında da ADVENT CMS ve ADVENT MARTI ürünleri ile CWIX tatbikatlarından Assurance Verification and Validation-AV&V sertifikasyonunu almıştı.

Bu yıl 3-21 Haziran 2024 tarihlerinde icra edilen CWIX tatbikatına; NATO ve Avrupa Birliği dahil 42 farklı ülke, 18 ilgi alanında 480'den fazla sistem ve yaklaşık 2500 personel ile katılım sağladı.

HAVELSAN ise 25 personel ile katılım sağladığı CWIX tatbikatında; Hava, Deniz ve Taktik Data Link ilgi alanlarında 6 sistemi (KARTAL ve link bileşenleri, Taktik Data Link Yönetim Merkezi TDLYM, ADVENT CMS, ADVENT TRITON, ADVENT MARTI) ile görev aldı.

Rekabetçi çözümlere yenileri eklenecek

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, CWIX 2023 tatbikatında hak kazanılan iki ayrı sertifika ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"NATO'nun en büyük birlikte çalışabilirlik tatbikatında operasyonel senaryo bazlı testler ve ikili testlerden başarı ile geçerek sadece bugünün değil, yarının ihtiyaçlarına yönelik proaktif yaklaşımımızın hasılasını aldığımızı görmek gurur verici. Bu sene, siber ve modelleme simülasyon ilgi alanlarında önümüzdeki yıldan itibaren çözümlerimiz ile aktif katılım sağlamaya yönelik olarak yerinde inceleme ve koordinasyon yapma fırsatı da yakaladık. Uzun zamandır sahip olduğumuz NATO standartlarında sistem oluşturma ve uyuşum tecrübesini, aldığımız yeni sertifikalarla daha da pekiştirerek Türk Silahlı Kuvvetlerine katkı sağlamaya ve uluslararası alanda rekabetçi çözümler üretmeye devam edeceğiz."